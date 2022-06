Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se reunieron con el Papa Francisco y la pista por la que se cree se casaron en secreto

Mucho se ha rumorado sobre la boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez. Se dijo que la pareja viajó a Europa para contraer matrimonio, y posteriormente para intentar convertirse en papás.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera Instagram @carlosriveraycynthiarodriguez

En el programa Ventaneando se dio a conocer el paradero de la pareja, la cual fue captada en El Vaticano, recibiendo la bendición del Papa Francisco.

Además, en el mismo programa de Tv Azteca, se dijo que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez no se han casado, pero que sí lo harán en los próximos días.

Rosario Murrieta, jefa de información y conductora de dicho programa de espectáculos, también detalló que los familiares de ambos habrían viajado en primera clase a Europa, específicamente a Madrid, para celebrar la boda, misma que Carlos y Cynthia han mantenido en total discreción.

También se ha dicho que el enlace fue vendido en exclusiva para la revista Hola!, por lo que pronto se podrán conocer más detalles.

También te puede interesar:

Cynthia Rodríguez: así fue su escapada romántica con Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez abandona Venga la alegría, por esta fuerte razón

Carlos Rivera demuestra su amor a Cynthia Rodríguez con tierno beso (VIDEO)

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, así comenzó su historia de amor

La historia inició durante la participación de ambos en el reality show de TV Azteca, “La Academia”, donde ambos compitieron por el máximo premio. Finalmente, Rivera ganó la tercera temporada aunque pareció emocionarse aún más por conocer a la compañera del programa. Años más tarde, la conductora confesó que siempre vio al cantante “como un niño”, ya que era menor que ella.

“Siempre fuimos buenos amigos pero ambos tomamos caminos distintos”, dijo la conductora de Venga la Alegría, según el portal MX Hoy. La también cantante siempre consideró como un amigo a Rivera quien en aquel entonces se radicó en España para protagonizar “El rey león”. Pero 2015 se reencontraron y Cynthia Rodriguez quiso entrevistarlo para su canal en Youtube, una ocasión donde ambos comenzaron a verse de otra manera.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

En las redes sociales muchos comentaron las actitudes de los dos famosos, quienes no dejaron de coquetearse aunque también dejaron ver sus nervios durante la entrevista. Para muchos de sus fanáticos este sería el inicio de su relación aunque Cinthya quiso desmentir entonces los rumores. “Fuimos amigos durante muchísmos años, al final dejamos de serlos porque lo que teníamos ya no era de amigos. Yuridia dice que los amigos no se besan en la boca”, dijo en Venga la alegría.

Aunque confirmaron su relación, dejaron en claro sus deseos de que respetaran su privacidad. Tanto el cantante como la presentadora evitan de manera constante hablar sobre su romance tanto en los medios o compartir fotografías juntos en las redes sociales. “Tengo una relación que es muy discreta desde el día uno. Tenemos un amor tan bonito y fuerte que nos amamos en libertad, nos apoyamos y protegemos siempre. Es por eso que no queremos que nadie opine”, expresó en una entrevista para Ventaneando.

Tras casi seis de relación, la pareja planea su futuro. Durante el encendido del árbol de Navidad en el canal TV Azteca, Rodríguez se mostró emocionada en lo que depara 2022 y habló de sus deseos para el próximo año. “Yo sería la más feliz. Es un sueño que tengo en mi vida, creo que el más grande que tengo es tener un bebé y espero que sea el próximo año”, según declaraciones citadas por Latfam.

El cantante Carlos Rivera también rompió el silencio al hablar de su ilusión de convertirse en padre al lado de su pareja Cynthia Rodríguez. Esperemos que sea pronto, si se da antes del matrimonio ni modo, dijo entre risas. Luego aseguró que le gustaría tener al menos dos hijos. En entrevista para Ventaneando descartó llegar al altar en el corto plazo. “Por ahora nada, estamos felices como estamos, la verdad no pensamos mucho en eso, estamos muy tranquilos, no hay urgencia. Llevamos muchos años juntos y estamos muy felices así”.