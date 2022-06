Johnny Depp sin interés por el dinero podría renunciar a los $10 millones que debe pagarle Amber Heard

Tras haber culminado el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, el actor sigue dejando claro que su denuncia no se trataba de dinero, sino que tenía un objetivo muy claro: limpiar su nombre.

Camille Vasquez y Benjamin Chew, los abogados del actor se pronunciaron a una semana de haber conocido el veredicto final del juzgado, donde salió victorioso su representado.

Los letrados informaron cómo se encuentra el actor al sentirse despojado de los señalamientos que lo persiguieron por seis años, luego de que su ex esposa lo acusara indirectamente de violencia doméstica.

“Estaba hablando con un amigo en común de Johnny y me dijo: ‘No he visto a Johnny sonreír así en seis años’. Siente una abrumadora sensación de alivio (…) El veredicto es abrumadoramente positivo para Johnny. Fue unánime: hubo siete personas que decidieron que fue difamado”, dijo Vásquez.

Por su parte, Chew mencionó que “El peso del mundo se ha quitado de sus hombros. Ha recuperado su vida”.

Johnny Depp podría no reclamar el dinero de Amber Heard

Los abogados fueron cuestionados sobre la presunta presión que pudo haber ejercido la euforia de los fans del protagonista de ‘Piratas del Caribe’ en las redes sociales, sobre la decisión de los jueces.

“Las redes sociales no jugaron ningún papel en absoluto. Esta fue una decisión tomada por el jurado sobre la evidencia presentada por ambas partes y, como dijo Camille [anteriormente en la entrevista], fue abrumadoramente a favor del Sr. Depp”, aclaró Chew.

Hace unos días la abogada de la actriz, Elaine Bredehoft, aseguró en el programa Today, que no posee el dinero para pagar los $10 millones a su ex esposo, pero esto no es algo que le preocupe al famoso y sus abogados dejaron entrever que podría desestimar este pago.

“Como testificó el Sr. Depp, nunca se trató de dinero para él. Se trataba de restaurar su reputación, y lo ha hecho”, recalcó Chew.

Camille y Benjamin no se callaron sobre los comentario del efecto declive que sufrió el movimiento #MeToo tras la victoria de Depp.

“Creo que nuestra respuesta a eso es animar a cualquier víctima a que se presente. La violencia doméstica no tiene género. Nosotros no creemos que tiene un impacto negativo en el movimiento #MeToo. Creemos que el veredicto habla por sí solo, los hechos son los que fueron, el jurado tomó una decisión unánime basada en esos hechos”, indicó Camille.