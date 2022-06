De no creer: los intimidantes y exóticos animales que llegan a la mansión de Andrea Valdiri

Para qué asistir a un zoológico, pagar entrada y ver a los animales desde una jaula... para qué si en la casa de Andrea Valdiri encuentras de todo. La influencer, que recientemente celebró el primer añito de su hija Adhara, mostró a dos exóticas e intimidantes especies que se aparecieron sin invitación.

Recordemos que la de Barranquilla reside en una zona rodeada de lagunas y un bosque, por lo que no es la primera vez que algunos animales salvajes se acercan a su propiedad.

Cabe destacar que La Valdiri no les tiene miedo, que no es lo mismo a guardarles respeto, por lo que en cuanto aparece alguno de estos “amiguitos”, ella no duda en sacarle una foto y publicarlo en redes sociales.

Los dos intimidantes animales que se aparecieron en la casa de Andrea Valdiri

Fue este lunes 7 de junio cuando desde la comodidad del hogar se encontró con una babilla, o lo que también se conoce como caimán de anteojos.

Asimismo, Andrea Valdiri se topó con un escorpión (o alacrán). Esta especie, de diferentes tamaños y colores, pertenece a los arácnidos y se caracterizan por ser venenosos. De hecho existe el “escorpión palestino amarillo”, el cual es considerado por expertos como “el más letal del mundo”, según reseña La Vanguardia.

Sin embargo, el que halló la bailarina colombiana tiene un color más oscuro y al menos en la foto lucía inofensivo.

La cuenta de Twitter de @colombiamegusta tomó las imágenes, extraídas desde las historias de Instagram. Mira la publicación:

¿Cómo les parecen los extraños visitantes que recibió #AndreaValdiri por sorpresa en su mansión? 🤯😱😅 pic.twitter.com/dKbOA7qHJz — Colombia me gusta (@colombiamegusta) June 7, 2022

Los comentarios no se hicieron esperar, pues algunos usuarios consideran atractivo que su casa reciba ese tipo de visitas. No obstante, le advirtieron que debía tener mucho cuidado ante una infestación.

“Muy lindo y todo ese alacrán, pero bien lejos de mí”, “¿Un caimán? No, mudo de una”, “Indiana Jones Valdiri”, “esos animales no atacan si no se les molesta”, “ella tiene hijas pequeñas, debería tratar de que no se acerquen de forma tan inesperada”, y “uy no, imagínate durmiendo y se meta ese bicho en las sábandas”, fueron parte de las reacciones.

La fuerte alergia que padece Andrea Valdiri en la piel

Hace alguno días, y justificando u ausencia en redes sociales, la famosa contó que está padeciendo una terrible alergia en la piel. Sin embargo, echó el cuento con la personalidad que le caracteriza y con mucho humor. De hecho, sus empleados aparecieron en la grabación “rascándola” con una escoba, pues no soporta la picazón.

“Hermana no he aparecido porque machi tengo una rasquiña que me quiero dar con un rastrillo, es como si un comején viviente viviera en mí”, partió diciendo la esposa de Felipe Saruma.

Andrea Valdiri, que recientemente impactó a sus fans cantando a lo Marc Anthony, también añadió: “Mira machi, bueno a mí me atacan las alergias, yo soy full delicada en eso, mira esta vaina, esto es horrible, te podrás imaginar que me pica todo”, mientras mostraba el brote en su rostro y abdomen.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana, @colombiamegusta, compartió las historias de ‘La Valdiri’ y los usuarios reaccionaron e incluso le dejaron algunas recomendaciones.

“Que te recuperes pronto machi”, “te recomiendo tomar té de ortiga, para las alergias”, “cómo dice las cosas ella, es un show”, “sigue siendo linda” y “debes ir a un médico para saber a qué eres alergica”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.