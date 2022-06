Gwyneth Paltrow y Chris Martin dan lección de copaternidad y posan felices con su hija Apple en su graduación

Gwyneth Paltrow y Chris Martin fueron una de las parejas más amadas y sólidas del espectáculo, llegando a formar una hermosa familia con sus dos hijos Apple y Moses.

Sin embargo, la pareja terminó su matrimonio y relación en el 2016, tras 13 años de casados, y actualmente cada uno tiene su pareja.

La actriz se casó de nuevo con el guionista Brad Falchuk, y Chris Martin tiene una relación con la actriz Dakota Johnson.

A pesar de su separación, la expareja tiene la mejor relación de copaternidad, y se tratan como familia y grandes amigos, dando grandes lecciones de madurez.

De hecho, Gwyneth y Chris Martin han tenido salidas con sus parejas, demostrando lo bien que se llevan todos, algo que va más por decisión propia, que solo por sus hijos.

Gwyneth Paltrow y Chris Martin posan felices con su hija Apple en su graduación

Recientemente , Chris Martin y Gwyneth Paltrow se reunieron para celebrar un gran logro de su hija mayor Apple, y es que ya se graduó de la preparatoria.

Fue la actriz quien a través de sus historias de Instagram publicó una foto en la que aparecía junto a su hija Apple y su ex, el vocalista de Coldplay.

En la foto, Gwyneth lucía hermosa, sin maquillaje, con lentes, sombrero, y joyería elegante, y Chris llevaba camisa blanca, blazer y corbata oscura, mientras que su hermosa hija tenía el cabello suelto y toga verde.

Esto encantó a los fans, pues la famosa expareja dio lección de madurez una vez más, dejando claro que su hija y su felicidad siempre estará por encima de cualquier discrepancia que pueda existir entre ellos.

“Amo a estos papás”, “wow ellos son muy maduros”, “me encantan Gwyneth y Chris, son los más maduros”, “se ven tan felices y orgullosos de su hija”, y “amo a estos dos”, fueron algunas de las reacciones en redes.