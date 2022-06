Margot Robbie cautiva en un look casual chic con jeans acampanados y blazer negro

A lo largo de su carrera, Margot Robbie ha conquistado al público con su impecable trabajo en cintas como I, Tonya, Once Upon a Time in Hollywood, Bombshell o Birds of Prey.

No obstante, la nominada al Oscar no solo es una de las actrices más talentosas y exitosas de Hollywood. También es una de las estrellas más elegantes y un referente de moda.

Ya sea en la alfombra roja, un evento exuberante o un paseo casual, la intérprete australiana siempre sobresale con sus apuestas de moda sofisticadas, atemporales y originales.

Así lo hizo el 29 de mayo al salir por Londres junto a sus compañeros de elenco en la nueva producción que encabeza, la cinta de live-action de Barbie, en un look sencillo y elegante.

Margot Robbie es un ejemplo de estilo en jeans acampanados

La noche del domingo, la artista de 31 años fue captada cuando se reunió con miembros del reparto para recorrer espectáculos y locales nocturnos en el West End; informó Daily Mail.

Mientras se unía a la directora de Barbie, Greta Gerwig, y actores como su coprotagonista, Ncuti Gatwa, la famosa acaparó las miradas en un atuendo informal compuesto por básicos.

El outfit de Robbie para la salida grupal estaba compuesto un crop top negro de cuello redondo sin mangas y pantalones de mezclilla celestes de tiro alto y perneras acampanadas.

Hasta ahí, el ensamble se trataba de un clásico combo de estilo casual. No obstante, la intérprete de la icónica muñeca de Mattel lo elevó agregando un sofisticado blazer negro.

Asimismo, Margot remató con un par de zapatos destalonados de cuero negro con puntera abierta y tacón alto grueso para transitar las estrechas calles del Soho con estilo y confort.

Con respecto a los complementos, la artista se decantó solo por unos aretes de oro y un minibolso baguette gris escarchado con el que agregó brillo al atuendo minimalista.

Por último, la elegante actriz completó el look para visitar el estridente lugar dejando su melena rubia suelta y su rostro cubierto con un cubrebocas negro para protegerse del covid.

De esta manera, con esta apuesta de moda para pasear por la capital inglesa, Margot Robbie no solo lució sensacional, además se reafirmó como musa del estilo informal pero chic.

Por otro lado, el live-action de Barbie llegará a los cines del mundo el 21 de julio de 2023.