Kristen Stewart da clases de estilo en un elegante jumpsuit de lentejuelas negras

Desde que saltó a la fama protagonizando la exitosa saga de películas Crepúsculo, Kristen Stewart no solo se ha consolidado en Hollywood como actriz, sino también como referente de estilo.

En cada una de sus apariciones oficiales, la estrella de 32 años de edad deslumbra con estilismos elegantes, modernos y vanguardistas con los que no solo luce increíble, además impone moda.

Así lo hizo la noche de este jueves 2 de junio al asistir al estreno en Nueva York de su controvertida nueva película, Crimes of the future, derrochando elegancia en un fascinante look total black.

Kristen Stewart es la elegancia en un jumpsuit de lentejuelas negras

En su llegada a la alfombra roja del evento en el Walter Reade Theater, la actriz cautivó rezumando seguridad en un elegante jumpsuit de lentejuelas negras de Chanel, firma de la que es embajadora.

La prenda en la que se enfundó la nominada al Oscar para la premier de la cinta de terror distópica presenta una silueta de motorista de ajuste holgado, perneras cónicas y botones grabados plata.

Asimismo, la exclusiva pieza recubierta de centelleantes pailletes, proveniente de la colección Resort 2023 de la maison francesa, tenía un par de bolsillos parche y estaba ajustada a la cintura.

Bajo la guía estilista Tara Swennen, la estrella nacida en Los Ángeles combinó el distinguido y moderno mono con botas de charol a juego de puntera afilada y tacón de aguja de Le Silla.

En cuanto a los complementos, la intérprete se apegó al minimalismo y agregó solo un collar largo de diamantes con un colgante en forma de rosa de Chanel para elevar su ensamble monocromático.

Por último, elevó su apuesta de moda con un beauty look glamuroso pero grunge, luciendo su melena recogida en una distinguida ponytail messy y un maquillaje glam que destacó su mirada.

Así como también una sofisticada manicura francesa en negro con el fin de rematar la sensacional propuesta estilística para acudir al lanzamiento celebrado en el Upper West Side de Manhattan.

De esta manera, con este brillante outfit fiel a su sentido de la moda innovador y chic, Kristen Stewart no solo se vio fenomenal como siempre, además se reafirmó como icono del estilo audaz.