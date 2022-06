Y a todas estas ¿En qué anda Gerard Piqué?

Desde que se dio a conocer la supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, que posiblemente sea el causal de una posible separación de una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento muchos han estado pendientes de hasta el más mínimo detalle.

De hecho, hubo quienes ya relacionaron al actor Henry Cavill con la barranquillera, otros notaron que Johnny Depp también había empezado a seguirla en las redes sociales y también están quienes hasta no tener pruebas contundentes prefieren no opinar. No obstante sigue siendo el tema de conversación favorito de los usuarios de las redes sociales.

De cualquier manera, este es uno de los temas más comentados a nivel mundial. Así las cosas, también ha quedado en evidencia que la pareja no comparte fotos juntos desde el día de San Valentín, lo cual le daría un espaldarazo a los rumores. No obstante, ni Piqué ni Shakira se han referido al tema.

¿Y en qué anda Piqué?

Según se ha dado a conocer por diferentes medios de comunicación en España, al futbolista del FC Barcelona lo han visto constantemente de fiesta en lo que se podría definir como una “vida de soltero”.

La afirmación la dieron en el programa de ese país conocido como ‘Mamarazzis’ donde, además, comentaron que a Gerard no se le ha visto solo sino que ha estado compartiendo con un compañero del equipo de fútbol.

