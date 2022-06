Eiza González cautiva en un look sencillo con maxivestido de estampado tie-dye borgoña

Desde que comenzó su exitosa carrera en Hollywood, Eiza González no solo ha logrado ganarse un puesto entre las actrices más talentosas y prometedoras, sino también entre las mejor vestidas.

En la alfombra roja o eventos especiales, la estrella mexicana siempre deslumbra en estilismos elegantes, femeninos y vanguardistas con los que derrocha estilo y realza su incuestionable beldad.

No obstante, en su día a día, González no decepciona. Al contrario, la famosa cautiva con combinaciones mucho más sencillas, pero no menos estilosas con las que impone tendencias.

Así lo hizo este miércoles 1 de junio a salir a dar un paseo en solitario por Los Ángeles, California, rezumando estilo en un look boho chic con el que se convirtió en inspiración para conquistar el verano.

Eiza González luce elegante sin esfuerzo en un sencillo outfit bohemio

De acuerdo a Daily Mail, la intérprete de 32 años fue captada tras comprar un pastel en el barrio Los Feliz luciendo effortless chic con un maxivestido de estampado tie-dye en rojo burdeos y blanco.

El diseño en el que se enfundó Eiza para la salida casual presentaba tirantes espagueti, un amplio escote pico y una silueta holgada midaxi que le permitió moverse con comodidad sin perder el estilo.

Apegándose al minimalismo, la protagonista de Ambulance aumentó el confort de su look boho chic combinando el modelo con un par de sencillas sandalias planas de cuero marrón.

Asimismo, elevó el ensamble como lo hacen las fashionistas: con accesorios elegantes. En esta ocasión, complementó con un collar de perlas, un reloj dorado y glamurosas gafas negras de Prada.

Con respecto al beauty look, la artista mantuvo la propuesta estilística simple al dejar su melena castaña suelta en ondas y su rostro libre de maquillaje para dejar brillar su belleza al natural.

De esta manera, con este atuendo, Eiza González no solo lució tan hermosa como siempre, además probó que su talento no se reduce al mundo de la actuación, también tiene un don para la moda.