Elon Musk regaló este auto a Amber Heard, la ex de Johnny Depp: su costo es de 80 mil dólares

Regalar autos de Tesla debe ser para Elon Musk como si cualquiera de nosotros regaláramos flores. Pero no, no son flores: son autos de Tesla. El multimillonario obsequió a Amber Heard, ex de Johnny Depp, un Tesla Model S valorado en 80 mil dólares.

En 2017, luego que la actriz culminara su tumultuoso matrimonio con el protagonista de Piratas del Caribe, fue vista saliendo con Musk.

Duró poco la relación: ya para agosto de ese año cada uno estaba por su lado, por los compromisos de cada quien. Sin embargo, en el interín, Musk le regaló un Tesla Model S negro, en el que Heard fue vista a principios de 2022, de acuerdo con Fox Business.

La actriz de Aquaman estaba en un Tesla Model S negro en Los Ángeles, “haciendo recados en el automóvil”, según explica el portal. “Lucía una camisa negra, una chaqueta negra y jeans de cintura alta de color azul claro, mientras la fotografiaban regresando de un viaje a la tienda en lo que parece ser su regalo de Tesla”.

En 2018, una amiga de Heard, Jennifer Howell, recordó que a la difunta madre de Heard, Paige, y a la actriz les preocupaba que Musk pusiera micrófonos en su auto. También se quejaba del excesivo control del multimillonario.

Sin embargo, mantuvo el vehículo. El amor es una cosa, los bienes son otras.

Las características del Tesla Model S, el auto regalado por Elon Musk a Amber Heard

El Tesla Model S es un vehículo eléctrico con una autonomía de 652 kilómetros, como recuerda el portal Motor, del diario español El País.

Sus dos motores eléctricos generan una potencia de 670 CV, acelerando de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.2 segundos. La velocidad límite del Tesla Model S es de 250 kilómetros por hora.

Tesla Model S (VCG/VCG via Getty Images)

Además posee una batería de litio de 100 kWh que se puede cargar en puntos de corriente continua a 250 kW.

Otros detalles destacados del Tesla Model S, de acuerdo con la página oficial de la compañía de Elon Musk:

Salidas de aire ocultas en la cabina.

ocultas en la cabina. Asientos para tres adultos en la parte posterior.

en la parte posterior. Juegos de consola en sus pantallas, con controlador inalámbrico y compatibilidad con auriculares.

con controlador inalámbrico y compatibilidad con auriculares. Bluetooth multidispositivo y dispositivos de carga rápida con carga inalámbrica y USB-C de 36 vatios.

y dispositivos de carga rápida con carga inalámbrica y USB-C de 36 vatios. Sistema de audio de 22 bocinas.

“El Model S está diseñado para brindar velocidad, resistencia y alcance”, explica Tesla. “La aerodinámica mejorada y un chasis más ancho ofrecen un rendimiento más receptivo para que puedas tomar las curvas más rápido y con más confianza”.

¿Le tocará a Heard vender su Tesla Model S para ayudar a pagar los 15 millones de dólares que le debe a Depp, tras el juicio por difamación que protagonizaron? Ya lo veremos.