Looks con vestidos casuales que debemos copiar de Kate Middleton a los 40

Si pensamos en Kate Middleton en términos de estilo es imposible que no se nos venga a la mente un montón de looks con vestidos casuales, midi y largos, que suele utilizar en sus compromisos menos formales.

La duquesa de Cambridge tomó el testigo de su suegra, la princesa Diana, a lo que moda se refiere, y por eso le ha dado continuidad a prendas ligeras, frescas y cómodas que cualquier mujer entre los 40 y 60 años agradece para cumplir su agenda diaria.

Estos además son rejuvenecedores y modernos, en especial ahora que estamos en la primavera-verano donde comienza a aumentar la temperatura y los planes vacacionales o sociales toman mayor importancia.

Looks con vestidos casuales al estilo de Kate Middleton

Un cinturón, su gran aliado

Al igual que muchas mamás a lo largo del mundo, la inglesa lleva a sus hijos a la escuela y en una de esas apariciones, deslumbró llevando un vestido corto con ‘print’ floral acompañado de un acertado cinturón negro.

Este accesorio es fundamental para todo tipo de cuerpo porque nos ayuda a marcar la cintura, atrayendo toda la atención a esa zona, y quitándosela a sitios más problemáticos como las caderas, el abdomen o el busto.

Con sandalias de tacón

Y si quiere ser casual pero no demasiado, Kate Middleton se apoya de las sandalias de cuña de tacón recto para elevar el nivel de su look.

Lo bueno de este tipo de calzado es que igual siguen siendo cómodos para enfrentar varias horas de pie y van en la misma línea de un estilo bohemio y relajado. En el mismo sentido, al ganar unos centímetros extra se ve muy estilizada.

Los accesorios marcan la diferencia

En efecto, la futura reina de los británicos sabe que un look no está completo al 100% si no es con accesorios que le den ese detalle femenino y coqueto diferenciador. En su caso se apoya de minibolsos, pero también pueden ser gafas de sol, un labial vibrante, un collar llamativo, aretes largos, entre otros.