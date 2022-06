La verdadera razón por la que Cynthia Rodríguez se despidió de “Venga la Alegría”

Los espectadores de “Venga la Alegría”, elmatutino de TV Azteca, han quedado boquiabiertos luego de que la presentadora Cynthia Rodríguez anunciara su salida del programa, causando una enorme controversia, por suerte, ha sido la misma Cynthia quien se ha dado la tarea explicar todo y dejar las cosas claras por el bien de todos.

Durante la transmisión del 30 de mayo, se anunció que uno de los integrantes de “Venga la Alegría” dejaría en programa y posteriormente la intérprete de “Si no estás conmigo” añadió que esta salida no sería definitiva y que se trata más de un merecido descanso con el cual espera recargar las baterías para volver con toda la fuerza que le caracteriza.

Cynthia Rodríguez se va de “Venga la Alegría” y se sincera con respecto a sus razones

Hay que tomar en cuenta que Rodríguez se ha mantenido como un miembro especial del staff de presentadores del matutino, por lo que la audiencia ya se ha acostumbrado a verla día a día y no se sabe que tanto puede afectar su ausencia en la calidad del show y el rating, en especial tomando en cuenta que no se ha especificado el tiempo que estará ausente.

Por suerte para los espectadores y sus fans, la presentadora dejó más que claro que es algo temporal, durante la transmisión dijo “Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Aquí nos veremos, aquí vendré a contarles todo sobre cómo me fue en mis vacaciones”.

Además, añadió que “Me voy a regalar un tiempecito, me voy de viaje un ratito a disfrutar de mi relación, de mi vida para regresar recargada” por lo que es solo cuestión de tiempo para tenerla de vuelta en el show donde seguirá encantando a los espectadores todas las mañanas.