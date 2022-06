“Al día de hoy mi padre no es el mismo”, Toni Costa confiesa porque Alaïa no conoce a su abuelo

El bailarín español y expareja de Adamari López, Toni Costa, abrió nuevamente su corazón, pero esta vez para hablar sobre la relación con su padre, quien no ha visitado a su nieta Alaïa.

Recientemente en La Casa de Los Famosos, Costa reconoció ante sus compañeros que la relación con su padre se rompió hace varios años.

¿La Razón? Según el instructor de zumba sucedió cuando su padre se separó de su mamá para tener un un noviazgo con una persona más joven que él. “Al día de hoy mi padre no es el mismo, ni para mí es el mismo papá”, expresó.

El bailarín precisó que por esa relación, su progenitor ha cometido muchos errores con su familia.

“Él sabe que no es una relación sana, él sabe porque nos lo ha demostrado mucho tiempo”, aseveró.

Olvidó a su familia

Toni lamentó que su padre no haya dado a su familia el lugar que se merece.

“Papá tú me has dicho toda la vida ‘la familia es lo primero, los hijos son tu sangre, tú mujer la conociste en la calle’, así siempre. Entonces papá, ¿dónde está tu ideal de vida que tú predicabas? Con todo lo que ocurrió y cómo lo hizo se le fue al piso por completo; y yo lo querré, lo amaré, pero reconozco –y él lo sabe–, que no es lo mismo”, dijo el bailarín con tristeza en su mirada.

Con respecto a un acercamiento de su hija Alaïa con su abuelo, Costa contó que su padre no lo visita en Estados Unidos desde que vino con su madre por última vez en 2011, a pesar de que él no ha dejado de invitarlo en incontables ocasiones, reseñó People.

“[Me dice:] ‘No, es que si no es con ella [refiriéndose a su actual pareja]…’. Eso puede llegar un día a pasar”, señaló Toni, “pero para eso hace falta tener un camino, un recorrido, unas decisiones, darnos el lugar que somos tus hijos, que es tu nieta”.

Toni Costa también le envió un mensaje indirectamente a su padre. “Lo ocurrido tiene un duelo, pero ese duelo se puede extender por todo el tiempo que tú lo quieras seguir extendiendo. Si ese duelo se va curando con las cosas buenas y bonitas que puedes seguir haciendo ese duelo va mermando, sino hasta día de hoy se sigue extendiendo”.