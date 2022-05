Así ha cambiado Antonio, de ‘Perro amor’, a 24 años de la telenovela

Hay telenovelas que, no importa cuánto tiempo pase tras su estreno, no pueden ser olvidadas por los televidentes que conquistaron. Ese es el caso del exitoso melodrama colombiano Perro amor.

Estrenada en 1998, la historia marcada por la nociva relación entre los primos y amantes Antonio “El perro” Brando y Camila Brando mantuvo a las audiencias cautivas de principio a fin.

Al comienzo de la trama, el seductor e inescrupuloso protagonista deja plantada en el altar a su novia por un reto con Camila, con quien acostumbra a ponerse toda clase de desafíos amorosos.

Luego de cometer la locura que causa estragos, los primos hacen una nueva apuesta: Antonio debe llevar a la cama a Sofía Santana, una mesera que conoce en la fiesta de su boda no consumada.

No obstante, lo que el galán no esperaba era que quedaría atrapado en su juego pues, a medida que avanza, se enamora de Sofía, quien al descubrir cómo es, no quiere volver a estar con él.

A la par, aunque Antonio no admite sus verdaderos sentimientos ante Camila, la villana comienza a hacerles la vida de cuadritos a ambos con el fin de recuperar a su primo, a quien ama en secreto.

En esta producción de Cenpro TV, el polifacético actor colombiano Julián Arango conquistó a las audiencias con su magistral interpretación del inolvidable antihéroe de esta historia.

Durante esa época, el intérprete apenas estaba iniciando su carrera en la pantalla chica. De hecho, con su impecable personificación de Antonio debutó como protagonista y saltó al estrellato.

Desde entonces, han transcurrido 24 años en las que mucho ha pasado en la vida del talentoso histrión que encabezó esta recordada telenovela con Danna García.

El aspecto actual de Antonio de Perro amor

Hoy en día, Arango tiene 53 años de edad, su imagen ha cambiado con el paso del tiempo, pero conserva intacta su galanura y está vigente en el mundo de la interpretación colombiano.

Tras su extraordinaria actuación en Perro amor, el también comediante y escritor continuó indetenible edificando su trayectoria en el cine, el teatro y, primariamente, la televisión.

En la pequeña pantalla, desde la última vez que encarnó a “El perro”, el artista ha derrochado su talento y versatilidad actoral interpretando toda clase de personajes en 22 producciones.

Yo soy Betty, la fea (1999-2001), El cartel (2008), La Pola (2010-2011), Infiltrados (2011), Metástasis (2014) y Anónima (2015-2016) son algunos proyectos televisivos en los que ha trabajado.

Actualmente, el histrión está sumergido en las grabaciones en Bogotá del recién estrenado remake colombiano de Hasta que la plata nos separe, melodrama en donde encarna a Marino Castaño.

Asimismo, Arango se encuentra a la espera del estreno de su nueva producción para la televisión: la serie El club de los graves, una producción de Disney+ que filmó en 2021.

En la gran pantalla, por otro lado, el eterno Antonio de Perro amor ha formado parte del elenco de alrededor de nueve películas durante los últimos 24 años; de acuerdo a su perfil en Imdb.

Entre los largometrajes en los que ha participado se encuentran Plata o plomo (2013), El calor del hogar (2015), El hechizo de un café (2016) y Loco por vos (2020), por citar algunos.

Igualmente, sobre las tablas del teatro, el también publicista ha brillado en diferentes shows de comedia y puestas en escenas, como Un show para compartir, Nidea o Betty en teatro.

Con respecto a su intimidad, el actor es muy hermético, pero en diferentes entrevistas dijo haber caminado al altar con una mujer llamada Lina y tener una hija que llamó Adelaida.

Actualmente, a la par de su carrera en auge, el famoso está también activo en redes sociales como Instagram, en donde comparte vistazos a su vida a sus más de 570 mil seguidores.