Mattel lanzará una Barbie transgénero inspirada en esta famosa actriz trans

La muñeca Barbie es algo que, pese a sus años de historia, nunca pierde vigencia y ha formado parte de la infancia de muchos. Es por esto que la marca Mattel ha decidido seguir renovándose a medida que el mundo avanza y ahora presentó su primera Barbie trans, inspirada en la actriz transgénero Laverne Cox.

Según reveló la misma actriz, Mattel apostó por una muñeca en su honor para lanzarla al mercado: “Estoy ansiosa de que mis fans encuentren mi muñeca en las estanterías y que tengan la oportunidad de incluir en su colección una Barbie hecha en honor a una persona transgénero”, expresó.

El popular juguete se ha caracterizado en la historia por realizar versiones de esta muñeca que estuvieran a tono con el momento histórico de sus tiempos, además de muchas veces exaltar grandes figuras femeninas de la historia, por lo que han sido varias artistas las que dejaron su huella en el mundo del juguete.

¿Cuánto cuesta la Barbie trans?

La Barbie transgénero inspirada en Cox forma parte de la colección de Mattel ‘Tribute Collection’, y se puede adquirir mediante la página oficial de Mattel, por un precio accesible de 40 dólares.

La muñeca, que luce idéntica a la actriz de Orange is the New Black, cuenta con dos atuendos: el primero es un set rojo vino que incluye un top tipo corsé y una falda de tul, mientras que el segundo es mucho más sensual y se trata de un conjunto plateado con mucho brillo.

En cuanto al estilo y el color de cabello que luce la muñeca, también es parecido al que Laverne Cox lleva con frecuencia. “Ella te está dando la fantasía de un catsuit, querida. La Barbie transgénero está en efecto. Ella está dando looks. Ella lo está dando todo”, comentó la actriz.