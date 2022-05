“Invítame y yo estoy ahí cuando quieras”: Salma Hayek le pide rutinas de ejercicio a Bárbara de Regil

A mediados de abril de este año, se informó que la actriz y productora de 55 años de edad, Salma Hayek, se trasladaría hasta la Ciudad de México para comenzar la filmación de un nuevo proyecto titulado “Quiero tu vida”, junto a Zuria Vega, Erick Elías, Jesús Zavala, Natalia Téllez y Bárbara de Regil.

Salma Hayek le pide rutinas de ejercicio a Bárbara de Regil. / Foto: Instagram (Instagram)

Esta nueva cinta creada exclusivamente para la plataforma gratuita de streaming ViX de Televisa y Univision, está dirigida por Jorge Colón y Ventanarosa Productions, casa productora de Salma Hayek, cabe recalcar, que la producción, también corre a cargo de la mexicana.

Por su parte, la actriz, empresaria e influencer mexicana, Bárbara de Regil, dio a conocer la noticia con todos sus seguidores y reveló que ha trabajado mucho en su personaje y que sin duda, el público va a quedar encantado con el resultado porque es lo opuesto a lo que usualmente hace.

“Vamos a filmar unas escenas de la película “Quiero tu vida” con Erick Elías, Zuria Vega, Natalia Téllez y con Jesús Zavala, está muy padre, la historia está padrísima, trata de futbol, de un chavo que tiene un giro en su vida y yo soy una narcisista”, compartió Bárbara de Regil en entrevista con Ventaneando, con respecto a su papel y agregó que era el último día de filmación.

Salma Hayek le pide rutinas de ejercicio a Bárbara de Regil

Debido a que la nueva cinta está producida por Salma Hayek, le preguntaron si había cruzado palabra alguna con la actriz de Hollywood, a lo que Bárbara respondió, “Claro, claro, no solamente tuve la oportunidad de conocerla sino que me dijo que le ponga una rutina de ejercicio y le dije que obvio, que me lleve a una de su casas, yo compro mi boleto de avión”.

Salma Hayek le pide rutinas de ejercicio a Bárbara de Regil. / Foto: Instagram

Lo más visto en Publimetro TV: