El glamuroso look de tacones de North West a sus 8 años por el que criticaron a Kim Kardashian

Hija de Kim Kardashian deslumbra con look "total black" Instagram @kimkardashian

North West, la hija de Kim Kardashian, se ha convertido en todo un referente de moda, al igual que su madre.

La pequeña de 8 años se ha caracterizado por un estilo lujoso desde que nació , pero poco a poco ha ido adoptando sus gustos, y generalmente ama los looks en tono negro.

Desde pantalones hasta camisetas oversize son algunas de sus prendas favoritas. Sin embargo, durante su estadía en Italia para la boda de su tía Kourtney, North mostró su lado más fashion.

La hija de Kim y Kanye West deslumbró en las calles de Italia con un look “total black” glamuroso, elegante, y moderno.

Hija de Kim Kardashian deslumbró en Italia con look “total black” elegante y moderno

North llevó unos jeans en tono negro ajustados de bota ancha que combinó con una camiseta negra muy chic.

Este atuendo lo complementó con unas sandalias negras de pequeño tacón , y su cabello lo llevó largo con unas trenzas que ya ha lucido antes.

Es uno de los looks más elegantes y glamurosos de North, pues generalmente prefiere llevar prendas más relajadas.

Para la boda de su tía, la pequeña de 8 años llevó un jumpsuit en tono negro de mangas largas, que combinó con una capa y unas botas rockeras, también en negro.

Sin duda Kim y su hija mayor han dejado claro que su tono favorito es el negro, y es que es de los tonos que aportan mayor elegancia, y es una gran tendencia.

“Wow North está creciendo muy rápido”, “amo el estilo de North”, “de los mejores looks que le he visto, ha aprendido de su mami”, “preciosa y elegante la hija de Kim”, y “ella es una Kardashian West, lleva la moda en sus venas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, Kim Kardas también recibió algunas críticas por permitirl llevar tacones a tan corta edad.

“Wow Kim no se mide con sus hijos, cómo la va a dejar usar tacones”, “que irresponsabilidad de la Kim ponerle tacones a una niña de 8 años”, “me encantó su look, pero no veo apropiados tacones para una niña”, y “Kim deberías cuidar más a tu hija”, fueron algunas de las críticas.