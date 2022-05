Ex de Kourtney Kardashian rompe el silencio tras su boda con Travis Barker y se muestra devastado

Kourtney Kardashian está viviendo el sueño de su vida con Travis Barker, y es que finalmente halló al hombre ideal para ella que la ama, valora, y trata como una reina.

La celebridad se ha casado en tres ceremonias diferentes con el baterista de Blink 182, pero la más grande fue la más reciente en Italia, donde asistió toda la familia y amigos cercanos.

Sin embargo, alguien no la está pasando muy bien, y se trata d e Scott Disick, el ex de Kourtney y padre de sus hijos, quien hasta el último momento se mostró enamorado de ella, y tenía esperanzas que regresaran.

Así reacciona ex de Kourtney Kardashian a su relación con Travis Barker

En un episodio de The Kardashians, el reality de Hulu de la familia, Scott se sinceró con Khloé y expresó lo mal que se siente de perder de Kourtney.

“Siempre tuve a sus amigos o a nuestra familia en mi oído como, ‘No te preocupes, cariño, eventualmente ustedes lo resolverán. Y, ‘Volverán a estar juntos algún día’. Así que mi pie siempre estaba a medio camino en la puerta”, dijo Scott a Khloé.

Además, expresó que no solo siente que perdió a Kourtney como novia, sino también como amiga, y es de lo que más le ha dolido.

“Ahora somos realmente más co-padres. Diría que es probablemente una de las cosas más difíciles de mi vida”.

El ex de Kourtney también expresó su miedo de ser olvidado y rechazado por la familia Kardashian, a quien él siente como su familia, y más luego que sus padres fallecieran.

“Sentirme excluido y que no me digan nada es muy doloroso... Especialmente cuando no tengo otra familia a la que ir”.

Sin embargo, expresó que prefiere estar cerca de Kourtney y Travis, aunque se sienta mal e incómodo, a no ser invitado a las reuniones familiares.

“Prefiero estar cerca de ellos y estar cerca de mi familia que nada”, dijo Scott, quien está muy dolido ante la relación de Kourtney y Travis.

Scott Disick está dolido tras el matrimonio de Korutney y Travis

Además, una fuente dijo al medio Entertainment Tonight que Scott la está pasando muy mal ante la boda de Kourtney y Travis.

“Scott ha tenido dificultades con el matrimonio de Kourtney y Travis, pero lo está haciendo tan bien como puede. Tiene sentimientos encontrados porque ama a Kourtney, pero también sabe que ella es muy feliz. Él se arrepiente mucho de cómo trató a Kourtney durante su relación”, dijo la fuente al medio.

Y también le afecta no ser tan cercano a Kourtney como antes. “Scott está triste porque no es tan cercano a Kourtney o su familia como lo era antes. Los extraña a todos y quiere ser incluido en las cosas. Scott todavía tiene una buena relación con la familia en general, pero ahora es un poco diferente. Kris todavía es como una madre para él y la ama como a su madre. También es muy cercano a Khloé”.

Otra fuente le dijo al mismo medio que Kourtney está consciente que su ex estará presente en su vida siempre, pues es el padre de sus hijos, pero no dejará que le arruine este momento tan especial.