Mandy Moore es el retrato de la elegancia en sofisticado jumpsuit negro y azul real

Desde que alcanzó la fama mundial a comienzos del tercer milenio, Mandy Moore no solo se ha consolidado como una de las artistas más versátiles y queridas, sino también más elegantes.

En cada una de sus apariciones públicas, la talentosa actriz y cantante derrocha garbo en estilismos sofisticados, femeninos y atemporales con los que acapara todas las miradas.

Así lo hizo el pasado domingo 22 de mayo al asistir a la proyección final en Los Ángeles de la exitosa serie This is us en un look très chic con el que se convirtió en el retrato de la elegancia.

Mandy Moore da clases de estilo en un elegante jumpsuit y blazer a juego

La artista acaparó la atención al arribar a la alfombra negra del evento en el Academy Museum of Motion Pictures rezumando sofisticación en un outfit firmado por Salvatore Ferragamo.

El ensamble de la luminaria de 38 años para el importante evento estaba encabezado por un elegante y versátil jumpsuit sin mangas confeccionado en tela de shantung de seda pura.

El diseño, perfecto para numerosas ocasiones, presentaba una parte superior entallada en negro semitransparente, con costuras verticales bordadas y un favorecedor escote pico.

Asimismo, los pantalones eran de tiro muy alto y perneras anchas en un intenso azul real con pliegues en la parte delantera para un toque moderno y una banda lateral de satén negro.

Moore optó por el conjunto completo y llevó encima de su impresionante mono un elegante blazer recto a juego también elaborado en shantung de seda pura de la casa de modas italiana.

El saco, ideal para crear un ensamble para recordar, además tenía un cuello tipo chal y un cierre de doble botonadura frontal que le aportaron un indiscutible aire sartorial y distintivo.

La intérprete de Rebecca Pearson completó su estilismo con un par de zapatos oscuros, con tacón alto y puntera abierta que quedaron cubiertos por las botas de su jumpsuit bicolor.

En cuanto a los complementos a su elegante atuendo minimalista, Mandy mostró que menos es más al agregar solo una gargantilla metálica plateada y un minibolso de cuero negro.

Por último, la protagonista de This is us remató su traje con un beauty look muy glam, luciendo su melena suelta con ondas suaves y un maquillaje cargado que realzó su belleza.

De esta manera, con esta apuesta de moda en la que destiló clase y seguridad, Mandy Moore demostró que no solo tiene un gran talento para la actuación, también lo tiene para la moda.

Por otro lado, en el evento para despedir la serie estrenada en 2016, la estrella no estuvo sola sino junto a compañeros de elenco como Chrissy Metz, Milo Ventimiglia y Chris Sullivan.

Tras seis temporadas y volver a catapultar a la fama a su elenco, el exitoso drama familiar This is us emitió su gran episodio final el pasado 24 de mayo por la señal de NBC en Estados Unidos.