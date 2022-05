Jennifer Garner cautiva en un look elegante con falda de cuero marrón y botas negras

Jennifer Garner no solo derrochará su ya conocido talento actoral, entrega y profesionalismo en la esperada miniserie familiar The last thing he told me, sino también mucho estilo.

Así lo ha demostrado de manera imparable en las grabaciones del thriller que encabeza junto a Nikolaj Coster-Waldau y Angourie Rice en Los Ángeles desde hace algunas semanas.

En la piel de Hannah Hall, su personaje en esta producción de Apple TV+, la actriz ha estado deslumbrando en el set con apuestas de moda de lo más elegantes para cualquier escenario.

Tal como el estilismo elegante e informal que presumió este jueves 26 de mayo mientras grababa nuevas escenas del proyecto que produce Hello Sunshine, la productora de Reese Witherspoon.

Jennifer Garner es un ejemplo de estilo desde el set de su nueva miniserie

De acuerdo a Daily Mail, la intérprete fue captada derrochando garbo en las locaciones de la miniserie en un ensamble en colores neutros encabezado por una falda midi de cuero marrón.

La prenda estrella del look de Garner para este día de grabaciones era de silueta holgada, corte recto y tiro alto. La actriz la llevó con un ajustado suéter negro de mangas largas y cuello caja.

El estilismo de la histrionisa de 50 años se completó con un par de botas vaqueras negras con las que dio pasos de seguridad y estilo en el set instalado en la ciudad de las estrellas.

En cuanto a los complementos al atuendo sencillo pero chic, Jennifer en la piel de Hannah se apegó al minimalismo llevando únicamente un par de aretes de aro plateados como accesorio.

Por último, el equipo de peinado y maquillaje remató la apuesta de moda peinando la melena de la artista con ondas voluminosas y un maquillando su rostro ligeramente para realzar su belleza.

De esta manera, con estas imágenes desde la filmación, Jennifer Garner adelantó que estará dando cátedra de estilo en cada escena de la serie basada en la novela homónima de Laura Dave.

Aún sin fecha de estreno, The last thing he told me seguirá la vida de Hall, una mujer que forja un vínculo imprevisto con su hijastra adolescente Bailey tras la misteriosa desaparición de su esposo y padre la joven.