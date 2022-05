Úrsula Strenge e Isaac Delgado cumplieron su primer año de relación, así lo celebraron

Parece ser hace poco cuando la relación entre Úrsula Strenge e Isaac Delgado se volvió viral en redes sociales, luego de postear una foto de sus manos entrelazadas en la playa donde anuciaban su primer mes de enamorados. Hoy, un año después celebran su primer aniversario con un tierno mensaje.

La presentadora de TV le dedicó unas sentidas palabras a su novio acompañado de una serie de fotos y al parecer estaban en algún restaurante de su ciudad celebrando con vino y mucho amor.

Tantos son los momentos que comparten juntos y varios de ellos lo hacen con sus seguidores en redes sociales, los mismos que apoyan la relación e incluso tienen un club de fans.

Al parecer la celebración se llevó a cabo en un reconocido restaurante de la ciudad de Guayaquil. Felices y cada vez más enamorados que nunca se ve esta pareja.

Los textos que la guayaquileña dedica a su pareja son realmente inspiradores.

Elegirte para caminar juntos, ha sido una de las decisiones más honestas y coherentes en esta etapa de mi vida … ¿Cómo así él?.Su mirada es transparente y sincera (y sus ojos hermosos 🤩), su centro es Dios y su norte su familia, actúa siempre desde sus valores, que son muy claros y se identifican con los míos, respeta mis tiempos y procesos, su sonrisa toca mi corazón y sus carcajadas me cargan de energía, sus abrazos hacen que me olvide de las dificultades de cada día, sus reflexiones guían mis decisiones y sus detalles simplemente, me mata.

— Úrsula Strenge.