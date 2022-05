Kim Kardashian reflexiona sobre cómo se dejó manipular de Kanye West y está decidida a no permitirlo de nuevo

Kim Kardashian se tomó el tiempo para reflexionar los estragos que le causó en su vida su matrimonio con Kanye West, al punto de dominar cada uno de sus pasos y vestimenta.

Durante uno de los episodios del reality familiar la socialité se ha mostrado confundida con su identidad por lo que ha buscado reencontrarse con lo que es y quien solía ser antes de casarse con el rapero.

West es todo un experto en moda por lo que decidía que debía ponerse su esposa y cada uno de sus outfits en pasarelas tenían que ser aprobados por él, por lo que la diva siente que debe buscar nuevamente su esencia.

Kim ha decidió adentrarse a su guardarropa para tomar sus propias decisiones y asegura que está lista para superar esta etapa.

“Siempre he tenido a Kanye como muleta para enseñarme todo sobre la moda. Olvidé que yo también podía tomar decisiones”, dijo mientras estaba rodeada de su armario con más de 30.000 prendas.

Kim Kardashian se disculpa con su familia

Los cambios de actitud de Kanye y sus continuas peleas no solo impactó la vida de la modelo sino también de sus familiares, por lo que decidió disculparse con ellos.

“Reconozco el impacto que mi relación ha tenido en mi familia y nunca he tenido la oportunidad de simplemente decir ‘lo siento, muchachos’. Protegí eso durante tanto tiempo, pero dije que nunca dejaré que eso les vuelva a pasar a ustedes. Por una vez en mi vida me siento fuerte, no voy a dejar que nadie los trate de una manera ni a mí”, garantizó.

La Kardashian y el artista que ahora se hace llamar “Ye” tienen cuatro hijos juntos: North, de ocho, Saint, de seis, Chicago, de cuatro y Psalm, de tres años y fue en marzo cuando finalmente consiguió divorciarse.

A sus 41 años está dispuesta a ser feliz y ha recuperado su vida amorosa al lado del comediante Pete Davidson con quien luce felizmente enamorada.