Entre lágrimas: Ellen DeGeneres se despide de su programa “The Ellen Show”

19 años de emisiones y 3.000 programas, Ellen DeGeneres le dijo adiós a su programa “The Ellen Show”, uno de los más exitosos de Estados Unidos.

La presentadora de televisión de 64 años se despide con una entrevista entrañable, recibió a la actriz Jennifer Aniston, quien acudió al programa al menos 20 veces. “¡El cierre de un ciclo perfecto!”.

Entre lágrimas Ellen agradecía a la audiencia la fidelidad y apoyo durante 19 años. “Espero haberlos hecho felices y haber aliviado un poco la tristeza en los días malos”, dijo.

“Muchas gracias por estar en este viaje conmigo. Siento vuestro amor”, se despedía de su programa, al tiempo que se sentaba en un sofá y se cerraba para siempre el telón.

Ellen una leyenda

Al llegar Jennifer Aniston al set del programa, bromeó acerca de cómo pasa el tiempo tan rápido mencionando: “¿Adónde van 19 años? No lo entiendo.”

La estrella de Friends emocionada homenajeó a su íntima amiga al presentarle un regalo de despedida: un tapete con la leyenda “Gracias por los recuerdos”, como guiño al tapete que la presentadora tenía en su set cuando comenzó el programa, reseñó ELLE.

“Te amo y te aprecio mucho por lo que le has dado al mundo durante los últimos 19 años; la contribución es interminable. No sólo has moldeado mi vida y me has dado tanto, has sido una amiga muy querida para mí, has cambiado la vida de tantas personas que han asistido a este programa, que han visto este programa durante los últimos 19 años”, dijo Aniston, quien hizo a más de un espectador soltar lágrimas de emoción.

Al programa también asistió la cantante y compositora Pink, quien interpretó su exitoso, “What About Us”.

Homenaje a su equipo

Ellen había anunciado en abril que terminaría el programa de entrevistas y calificó el show como “el mayor privilegio de mi vida”.

Antes de cerrar “The Ellen Show”, la presentadora rindió un homenaje a su equipo de trabajo a quienes consideró parte integral del éxito del programa.