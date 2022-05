Un tajante Johnny Depp reitera: “Ridículo, todo falso, nunca en mi vida he cometido agresión sexual”

Johnny Depp volvió a subir al estrado este miércoles para declara como testigo de refutación y desmintió nuevamente las acusaciones de abuso sexual y físico de su exesposa Amber Heard, calificándolas como “descabelladas”.

“Ridículo, humillante, absurdo, doloroso, salvaje, increíblemente brutal, cruel y todo falso”, dijo Depp cuando le preguntaron sobre su reacción al escuchar las acusaciones de Heard cuando ésta testificó anteriormente en el juicio.

El actor de Piratas del Caribe ofreció algunas respuestas específicas a algunas de las alegaciones hechas por Heard y también por su hermana, Whitney Henriquez, quien fue probablemente el testigo más clave de Amber al brindar algunos de los testimonios corroborativos más sólidos.

“Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad”

“Nunca en mi vida he cometido agresión sexual, abuso físico, todas estas historias extravagantes e indignantes de mí cometiendo estas cosas”, dijo Depp. “Y viviendo con eso durante seis años, y esperando poder sacar a la luz la verdad. Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad y he hablado de lo que he estado cargando a regañadientes durante seis años”, declaró.

Durante la jornada de juicio de hoy también se contó con la declaración de la modelo y ex pareja de Depp, Kate Moss, quien desmintió los rumores y alegaciones de Heard de que Depp la había empujado de una escalera y pateado.

Depp también abordó la acusación en su testimonio y dijo que sucedió tal como Moss. había dicho, que se resbaló debido a una fuerte tormenta que había en ese entonces. El actor comentó que le había contado la historia de Moss a Heard hace años y que “la señora Heard tomó la historia y la convirtió en un incidente muy feo, todo en su mente”.

Luego de haber iniciado el pasado 11 de abril, se estima que el juicio tenga su último día este 27 de mayo, a la espera de que se dicte próximamente el veredicto del jurado y la jueza Penney Azcarate.