Sebastián Caicedo rompe el silencio y aclara si se separó de Carmen Villalobos

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos se han enfrentado a especulaciones sobre una supuesta separación debido a los proyectos en los que han estado trabajando cada uno y que los han obligado a distanciarse.

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos callan rumores de divorcio

El actor finalmente aclaró la situación en una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’. Sebastián dijo que no se ha separado de Carmen y que actualmente se encuentran en la etapa en la cual tienen que pensar en el futuro.

Sin embargo dijo que es verdad que han estado distanciados en los últimos meses y esto se debe a sus obligaciones laborales que lo obligan a vivir en Estados Unidos.

“La gente cree que porque uno no saca cosas en redes sociales estamos mal. Cuando pase algo lo diremos. Más de 13 años juntos para tener que aclarar por qué no estamos en redes, no me parece”

El actor ha estado trabajando arduamente no solo en la actuación, sino también en diversos negocios que ocupan su tiempo.

“Estoy viviendo en Miami, entonces mi tiempo está allá con mis negocios, mi empresa y mis inversiones. Aquí en Colombia tengo un proyecto con una finca. Estoy yendo y viniendo”.

Su decisión de invertir su tiempo y recursos en otras áreas además de la actuación, se debe a que él sabe que el mundo de los espectáculos es muy cambiante y desea asegurar su futuro económicamente.

“He hecho cosas independientes y en la parte digital, sobre todo, hay muchas oportunidades nuevas. Sin embargo, hay que hacerle a todo, tener plan A, B, Z y los huevos en diferentes canastas”

Por su parte, Carmen también calló los rumores asegurando que sigue casada con su esposo y que a pesar de que no compartan fotos juntos, ellos siguen siendo una pareja sólida.

Sin embargo mientras su esposo se dedica a sus negocios, ella debe quedarse en Colombia debido a sus proyectos laborales.

“Hasta donde yo sé, sigo casada. Las grabaciones de la telenovela han sido muy fuertes”

La originaria de Colombia, también ha estado participando en proyectos para el mercado de habla hispana en Estados Unidos. Por esta razón, la famosa adquirió una propiedad en este país a lado de su esposo, el actor Sebastián Caicedo.

En una entrevista con Heraldo USA, la pareja habló de cómo fue que tomaron la decisión de comprar un departamento en Estados Unidos.

La pareja reveló que desde hace algunos años se encontraron con esa oportunidad de negocio y desde entonces han pagado un crédito a 30 años poco a poco y aclararon que aún no estaba completamente pagado.

Su nuevo departamento cuenta con tres recámaras y la pareja asegura que no planea llenarlo de grandes lujos, pues prefieren vivir solo con lo esencial. Sin embargo por ahora no ha compartido fotos de su nueva propiedad.

De acuerdo con Ella Eonline, el departamento cuenta con paredes blancas y muebles de cuero color blanco. Estos son algunos de los detalles dentro del inmueble que comparte la pareja con la mamá de Carmen.

Lo más atractivo de su nuevo departamento, es la hermosa vista de la ciudad, la cual se puede disfrutar desde el balcón de la residencia.