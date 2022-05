Las evidencias más fuertes que hunden el testimonio de Amber Heard

Mientras se acerca el final del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, el equipo de abogados del actor ha mostrado evidencias suficientes para hundir el testimonio de su ex esposa.

La batalla legal gira entorno a la demanda que le hizo el famoso por US$50 millones por difamación y la contrademanda realizada por Heard por US$100 millones.

Durante la disputa que se lleva a cabo en Virginia, Estados Unidos, ambos han negado las acusaciones de violencia verbal y física.

Sin embargo, las pruebas no han faltado por parte de los representantes legales del protagonista de ‘Piratas del Caribe’.

Amber Heard quedó acorralada

Declaración de Kate Moss

La modelo y ex pareja de Johnny Depp apareció en el juicio para desmentir el testimonio de Heard quien aseguró que el intérprete la había empujado por las escaleras.

Moss aseguró que ella se cayó por las escaleras.

“Estábamos saliendo de la habitación, Johnny salió antes que yo. Había habido una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica. Nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras”, dijo.

El lazo entre Heard y TMZ

Los abogados de Johnny llamaron a testificar a Morgan Tremaine, ex paparazzi de TMZ, medio estadounidense que exhibió un vídeo de Depp ebrio gritándole a la actriz y golpeando gabinetes de su cocina.

Amber habría jurado que ella no fue la encargada de hacerle llegar el audiovisual al medio, sin embargo, Tremaine refutó que los derechos de autor se consiguen solo cuando son grabados por ellos mismos o enviados y autorizados por el mismo autor.

Asimismo, agregó que en mayo de 2016 envió paparazzis para tomar fotos de los supuestos moretones de Amber Heard a petición de la actriz, para poder tener ‘pruebas’ que inculparan a su entonces esposo.

“Su objetivo (del paparazzi) era capturarla saliendo del juzgado; ella iba a detenerse y girar hacia la cámara para mostrar el moretón en el lado derecho de su cara, el presunto moretón”, declaró.

Pruebas de violencia

Recientemente, Beverly Leonard, trabajadora en un aeropuerto de Seattle, ofreció su testimonio a distancia donde contó que Heard habría atacado a su acompañante de viaje, mientras que ella y otro empleado trataron de separarlas para evitar consecuencias mayores.

“La Sra. Heard se mostró agresiva con su compañera de viaje y la agarró del brazo y le quitó un collar. Observé que lo tenía en la mano. Parecía no estar muy firme sobre sus pies, tenía los ojos borrosos y llorosos, y pude oler alcohol. Ella tenía una abrasión en el lado del cuello donde estaba el collar, como una quemadura de la cuerda al quitársela. En ese momento me levanté y me acerqué para intentar separar lo que parecía ser una pelea. Llamé a un compañero para que me ayudara. Me interpuse entre ellas y las separé, impidiendo que hubiera más lesiones o una escalada”, comentó.

Fotos editadas

El experto en metadatos Norbert ‘Bryan’ Neumeister subió al estrado para ser interrogado como testigo de refutación y corroboró que las fotos presentadas por Amber con golpes y moretones fueron editadas por lo que no se puede determinar la veracidad de las mismas.

“No había forma de que ningún experto forense validara estas fotos”, sostuvo.

Marca de maquillaje desmiente su testimonio

A inicios del juicio la abogada de la intérprete de Mera en Aquaman sostuvo que para ocultar los golpes de su ex utilizaba un kit de maquillaje de la marca Milani.

Una pequeña actualización (y me perdonarán el desconocimiento sobre maquillaje ya que no sé ni pío).



Amber Heard dijo que se tapaba los supuestos golpes que le dio Johnny Depp con maquillajes de una marca y la empresa hizo un TikTok en donde dice que esos maquillajes aún no pic.twitter.com/9Zm9pY3B9b — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) April 23, 2022

“Esto era lo que ella usaba. Se volvió muy experta en eso. Van a escuchar el testimonio de Amber sobre cómo tuvo que mezclar diferentes colores para los moretones a medida que cambiaban de color y cómo los retocaba para cubrirlos”, informó su abogada mientras enseñaba los productos.

Sin embargo, después de las declaraciones de la actriz de 36 años, la marca de maquillaje Milani desmintió el testimonio de Amber Heard pues la famosa lo habría usado entre 2014 y 2016 pero el kit de maquillaje fue lanzado en 2017.

“Nos preguntaron… ¡que conste en el acta que nuestro kit corrector se lanzó en 2017!”, informó la marca.

Amber Heard le asegura a Depp que nadie lo escuchara

En un audio expuesto en una de las audiencias en tribunales se puede escuchar a Amber burlarse de Depp asegurándole que nadie lo escuchará por decir que era una víctima de violencia doméstica.

“Diles a la gente que fue una pelea justa y mira lo que piensan el jurado y el juez. Dile al mundo, Johnny. Diles: ‘Yo, Johnny Depp, también soy víctima de violencia doméstica, y fue una pelea justa’, y fíjate si la gente cree o se pone de tu lado”, expresó.

Infidelidades

Otras de las pruebas contra Heard han sido unos videos de la cámara de seguridad del elevador del edificio en el que vivían Johnny Depp y Amber Heard, en donde se puede ver cómo llegó a recibir al actor James Franco y Elon Musk, muy cerca y cariñosos.