Así es la muñeca Barbie inspirada en Adamari López

Adamari López no es solo una de las artistas más querida de la televisión hispana, sino que se ha convertido en la presentadora más importante e influyente de Estados Unidos.

Con más de 20 millones de espectadores, la presentadora puertorriqueña se ha ganado el cariño y el respeto del publico por su sencillez, carisma y talento en un mundo tan competitivo como la industria del entretenimiento.

Adamari se llevó la sorpresa de su vida cuando la artista colombiana Shirly Cabrera, coleccionista y amante de las muñecas Barbie, creó una réplica en miniatura de la presentadora en formato de esta famosa marca de muñecas.

La muñeca tiene la réplica del vestido que usó Adamari en un evento del Miss Universo (Cortesía)

Con el looks del Miss Universo

Cabrera quien ha creado varias réplicas en honor a celebridades como Kim Kardashian, Karol G y Frida Kahlo, hizo la de Adamari con el looks que usó para una actividad del Miss Universo.

Un vestido negro ceñido al cuerpo, apertura de medio lado que dejó ver las piernas de la copresentadora.

La presentación de la muñeca se hizo en el programa Hoy Día, donde Adamari tenía en sus manos la réplica y sus compañeros alabaron el arte de la colombiana.

En un video presentado en el programa, Shirley Cabrera explicó el proceso de cómo realizó la muñeca a imagen y semejanza de la artista puertorriqueña.

Cuenta que tomó una muñeca Barbie clásica y fue transformándola poco a poco. El trabajo le llevo unos dos meses.

“Inició por el cabello poniendo cada hebra y borró su maquillaje para plasmar desde cero las facciones de Adamari. Alisó su cabello y un perfecto peinado, dio forma al cuerpo y cambió el tono de la piel. Dibujó sus ojos verdes y los labios”, explicó la periodista que realizó el reportaje. A Shirley.

Adamari López se mostró muy complacida y feliz por tener el honor de ser inspiración para la artista colombiana.

Dos meses tardó la artista para hacer la muñeca (Cortesía)