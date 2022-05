“Todos estamos contigo”: El mensaje de apoyo que le envió Adamari López a su hermano

Para seguir los festejos por su cumpleaños 51, la presentadora puertorriqueña, Adamari López, viajó con su hija Alaïa a Puerto Rico para pasar unos días felices y darle la vuelta a la familia.

Durante la estadía de la presentadora en su tierra natal, celebró a lo grande en una fiesta temática bohemia chic con sus amigos y familiares: cena con cojines sentados en el suelo, tatuajes de henna para los invitados y una mesa espectacular, decorada con flores frescas, lámparas de flecos, velas y telas que creaban un look exquisito.

Además con una bella tarta blanca y rosada, decorada con flores a juego con el resto de la decoración. Sus invitados también disfrutaron de buenos mojitos y pegajosos ritmos a cargo de una pequeña banda, violinista incluido, que puso a todos a bailar.

Pero el sueño se acabó y Adamari y su pequeña regresaron a la realidad, el trabajo y la escuela.

Suerte para su cómplice

Mientras se organizaban de nuevo, la copresentadora del programa Hoy Día le envió un lindo mensaje de apoyo a su hermano y cómplice Adalberto López.

“Hermano querido, te quiero y te apoyo hoy y siempre, este 12 de junio todos estaremos contigo. Siempre trabajando por nuestro pueblo”, escribió la también actriz junto a una foto con su hermano y su hija.

Adalberto aspira a la alcaldía de Humacao para llenar la vacante que surgió de la renuncia de Reinaldo “Rey” Vargas, acusado de corrupción.

Adamari apoya a su hermano en la candidatura a la Alcaldía de Humacao (Cortesía)

En una entrevista que le realizó el diario Nuevo Día de Puerto Rico a Adalberto López, explicó que tomaría una decisión por todas las solicitudes que le hizo el pueblo de Humacao.

“Muchas personas del pueblo -durante años- me han dicho que debería aspirar a la alcaldía. A raíz de lo sucedido en el municipio me lo han solicitado aún más. Me encuentro analizándolo. En los próximos días estaré haciendo un anuncio sobre la decisión final”, declaró Adalberto a principios de mayo.

Según la revista People, el mensaje de Adamari da cuenta que ya su hermano tomó la decisión y que toda la familia lo apoya.

El pasado viernes, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo, confirmó quiénes serían los aspirantes y en la lista se incluía a Adalberto López.