La venganza de Scott Disick hacia Kourtney Kardashian tras su boda con sus hijos

Luego de la espectacular y lujosa boda de Kourtney Kardashian con Travis Barker en Italia, su ex, Scott Disick, se mantiene ocupado.

Y es que mientras las Kardashian, y celebridades del espectáculo se encontraban en Italia para celebrar el enlace matrimonial de la pareja del año, el empresario tomó un avión y se fue de vacaciones.

Kourtney viajó a Italia con sus tres hijos Mason, Penélope y Reign, pero Scott demostró que sus pequeños ya se encuentran con él.

Y es que, a través de sus redes, el empresario publicó una foto con cada uno de sus hijos, y escribió unos mensajes en cada foto, que causó indignación en los fans.

Scott publicó una foto de su hijo Reign durmiendo con pijama donde escribió “tengo a mi bebé”.

Luego, compartió una imagen donde aparecen sus hijos Mason y Penélope donde dijo “tengo a mi tripulación conmigo”, y por último compartió una foto con Penélope con el texto “mi niña está creciendo tanto que no puedo soportarlo”.

Los fans de la mayor del famoso clan demostraron su rechazo a estas publicaciones de Scott, pues aseguran que lo hace para vengarse de Kourtney y presumir que ahora él tiene a sus hijos, y ella no.

“OMG Scott no sabes cómo llamar la atención”, “que bajo que tengas que usar a los niños para hacer sentir mal a Kourtney”, “quiere demostrar que está feliz sin Kourtney, pero no es así”, y “como cuando quieres vengarte de tu ex, y utilizas a los niños”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque Scott ha tratado de demostrar que se encuentra bien tras la boda de Kourtney, muchos aseguran que debe estar muy deprimido y afectado, pues siempre quiso regresar con ella y hacer que lo suyo funcionara.

Sin embargo, Kourtney se cansó de darle oportunidades para que cambiara, y ahora es feliz con Travis Barker, quien la trata como una princesa.