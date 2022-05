Aseguran que Toni Costa “sigue enamorado” de Adamari López por siempre hablar de ella

Adamari López y Toni Costa Muchos aseveran que el bailarín no ha terminado de superar a su ex.- Instagram

Adamari López está siendo la sensación de La Casa de los Famosos, y no porque la boricua esté participando en este reality show, sino porque su ex, Toni Costa, la ha tenido presente en cada una de las emisiones.

Desde que comenzó la segunda temporada del programa televisivo de Telemundo, el bailarín ha dado detalles de su relación de pareja que finalizó el año pasado, y otros aspectos individuales de la conductora, como por ejemplo, sus trucos de belleza.

Pese a que su romance se acabó en mayo de 2021, muchos aseguran que la llama sigue viva. Uno de ellos, es la presentadora Myrka Dellanos, quien opinó en La mesa caliente que todavía guarda sentimientos por la boricua.

“Yo creo que Toni está todavía enamorado de Adamari honestamente, porque si yo fuese su novia yo estaría insultadísima que habla más de la ex que de ella”, comentó, de acuerdo con People En Español.

El resto de sus compañeras le siguieron la corriente y a través de las redes sociales otras personas tienen una opinión similar, pues el también entrenador casi ni se ha acordado de su nueva novia, Evelyn Beltrán.

“Ya estoy hasta la coronilla. Dios mío, que ya hable de otra cosa, que se enfoque ahí en otra cosa”, dijo Giselle Blondet. “Hay cosas que quedan en la intimidad de la pareja que no debiera seguir contando porque yo si fuera Adamari me sentiría muy incómoda que en cualquier momento cuente algo que no es correcto”, agregó Verónica Bastos.

Han sido tantas las menciones sobre Adamari López en La Casa de Los Famosos, que hasta los propios concursantes pidieron que Toni Costa ni el resto hablaran más de ella porque se estaba desviando la atención de lo realmente importante.

De momento, él le ha hecho caso omiso a esto y ha seguido su participación con naturalidad, recordando cada vez que tiene la oportunidad a su expareja, con la que vivió un romance de 10 años y trajo su hija al mundo.