Amber Heard: ¿Villana o víctima en el juicio contra Johnny Depp?

Johnny Depp vs Amber Heard. ¿Los famosos hacen su mejor actuación en la corte de Fairfax en Virginia? (Alex Wong/Getty Images)

Amber Heard y Johnny Depp se han convertido en protagonistas de las tendencias en el último mes, debido al juicio que enfrentan en un corte de Virgina, que ha dejado expuesto momentos íntimos de la pareja y provocado reacciones en las redes sociales, sin faltar los memes.

El “enfrentamiento” llegó al final este miércoles, donde el jurado dio su veredicto. El juicio ha provocado más comentarios negativos contra la rubia actriz al grado de inspirar el #AmberHeardlsALiar; mientras que los que apoyan al actor han creado el hashtag, #JusticeForJohnnyDepp

Siguen hablando de los hashtag "en contra de Amber", insisten que se usaron más después de las declaraciones de Adam Waldman.



Luego se sorprenden de que el hashtag #JusticeForJohnnyDepp aumentó después del audio donde se escucha a Amber admitir haber abusado a Johnny 🤡 pic.twitter.com/v0fAxltXKJ — ༒Justice For Johnny Depp༒ (@twiggywitch) May 24, 2022

El hecho de que Johnny esté demandando por casi centavos de lo que perdió y Amber esté demandando por 100millones cuando ella no ha perdido NADA, es todo lo que realmente necesito saber.



Ella quería dinero y todavía lo quiere.#AmberHeardlsALiar#JusticeForJohnnyDepp https://t.co/bldBX8CgD1 — Agu🌹 (@maragusper) May 24, 2022

Amber Heard ha comenzado oficialmente a tratar de iluminar todo el Internet. No todos somos fanáticos de Johnny Depp. No somos bots. Escuchamos el audio que grabaste tú misma y eres culpable, cariño.#AmberHeardlsAnAbuser#AmberHeardlsALiar#JusticeForJohnnyDepp https://t.co/bs4XxpcslO — Agu🌹 (@maragusper) May 23, 2022

Los expertos de Hollywood, por lo general callados sobre los tratos en la industria, han subido al estrado en gran parte para rechazar las acusaciones de que la difamación pública del dúo jugó un papel en sus carreras.

Manteniéndose en línea con los estudios que se aíslan de parecer que toman partido en la disputa de alto perfil puesta en marcha en el apogeo del movimiento #MeToo, Walter Hamada, presidente de DC Films y el oficial de estudio de más alto rango que compareció en el juicio, dijo este martes que “hubo conversaciones sobre una posible refundición” de Heard en la secuela de Aquaman, pero que no se relacionaron con su batalla legal con Depp.

Hollywood en medio de los actores

El testimonio refleja la declaración de la ejecutiva de producción de Disney, Tina Newman, la semana pasada de que no estaba al tanto del artículo de opinión de diciembre de 2018 en el centro del juicio por difamación que jugó un papel en la decisión de no seguir adelante con otra entrega de Piratas del Caribe, así lo mostró un artículo de The Hollywood Reporter.

Depp ha alegado que fue eliminado de la franquicia poco después de que se publicara la columna, que no lo nombraba específicamente pero describía el “abuso doméstico” en un período de tiempo consistente con su matrimonio con Heard, y que Hollywood todavía lo boicotea.

El juicio de Johnny Depp vs Amber Heard despeja el secreto sobre la toma de decisiones en Hollywood. Numerosos expertoshan testificado en el juicio por difamación. La mayoría ha desafiado la percepción de que la prensa negativa jugó algún papel en las decisiones que afectan las carreras de los actores.

RT si crees que #JhonnyDeep ya ganó y limpió su nombre, independientemente lo que dictamine el jurado en la corte es la verdadera victima de esta pesadilla llamada #AmberHeardlsALiar #JusticeForJohnnyDepp — Zory Piña 👑 (@ZoRyPina) May 24, 2022

En una declaración de 20 minutos que se mostró al jurado, Hamada detalló cómo Heard casi fue expulsado de la próxima película Aquaman and the Lost Kingdom.

La actriz agregó que Warner Bros. no quería incluirla en la secuela de Aquaman y solo filmó una “versión muy reducida” de su parte.

“Me dieron un guion, luego me dieron nuevas versiones del guion que habían eliminado escenas que tenían acción, que representaban a mi personaje y a otro personaje, sin revelar spoilers, dos personajes peleando entre sí”, dijo Heard. “Básicamente sacaron un montón de mi papel. Acaban de quitar un montón”.

¿Quién testifica este miércoles?

El juicio continúa el miércoles y se espera que Kate Moss testifique como testigo de refutación de Johnny Depp.

