‘Quién mató a Sara’ está inspirada en esta situación de la vida real: Mira de qué trata

Las emociones no se acaban tras el estreno de la temporada final de ‘Quién mató a Sara’. Y es que una vez que se anunció que esta trama ya estaba disponible no hubo quien no estuviera atento al desenlace que sin duda dejó a más de uno atónito.

Pero, luego de ello se siguieron sembrando muchas dudas sobre algunas teorías que comenzaron a aparecer tras saberse qué fue lo que realmente sucedió en la vida de esta jovencita que fue atacada y hasta señalada por quienes desde siempre quisieron hacerle mucho daño. Incluso, hay quienes hasta está pidiendo un Spin-Off de personajes como Rodolfo a quien consideran se le debió dar un mayor protagonismo, pues él es en parte culpable de todo lo sucedido.

Sin embargo, un aspecto que pocos conocían es que esta trama tan oscura y hasta tenebrosa tiene un poco de realidad, pues hasta hace algunas semanas se conoció que estuvo inspirada en un caso del que a continuación te hablaremos. Esto no solo sorprende, sino que también invita a descubrir más sobre este universo dramático que ha generado tanto impacto.

¿Cuál es la historia real que inspiró a la realización de la serie ‘Quién mató a Sara?

Hasta ahora ‘Quién mató a Sara’ se ha convertido en todo un fenómeno en Netflix, su inclusión en el catálogo de entretenimiento solo ha generado muy altas expectativas, pues ante cada entrega hay demasiados misterios que resolver sobre la muerte de esta chica que desconocía que tenía tantos enemigos cercanos, pero a la vez, se presentan temáticas como el tráfico de personas, la corrupción, así como la defensa de la comunidad LGBTQ+.

Todo ello ha permitido que el público se deleite con cada capítulo en el que incluso se ha sembrado la duda sobre si hay algo de realidad en ella. Y la respuesta la dio su creador José Ignacio Valenzuela quien es una personalidad muy reconocida y que siempre ha estado detrás de importantes proyectos policíacos, oscuros y con finales insospechados, por eso, con esta serie de Netflix, él no podía hacer la excepción de ofrecer algo fuera de su estilo casi gótico, así como expectante.

Además, él mencionó que si bien en esta producción todo es ficción, la realidad viene dada de parte de la inspiración que le han proporcionado novelas como las escritas por Agatha Christie, quien fue mundialmente conocida como la mujer del misterio, ya que siempre se enfocó en historias policíacas o que mostraban crímenes extraños y casi imposibles de resolver.

Pero, Valenzuela también se refirió a la inquietud que tenía por mostrar aspectos de la lucha permanente que mantiene la comunidad LGBTQ+ y cómo a pesar de las adversidades se han mantenido de pie para defender sus ideales y optar por la total inclusión en el mundo. Es por eso, que gran parte de lo que a él le apasiona, se resumen en sus ideales o gustos de la realidad que logró fusionar en esta trama y mostrarla para romper esquemas. De esta forma demuestra que una parte importante de sus creencias y gustos están presentes notablemente en ella.