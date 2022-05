Jennifer Garner combina un suéter gris oversize y jeans azules en un look casual chic

Jennifer Garner no solo volverá a cautivar al público con su ya conocido talento actoral en su próxima serie, The last thing he told me, sino también con un gran sentido del estilo.

Desde que arrancó el rodaje en Los Ángeles de esta producción de Apple TV+, la estrella ha estado conquistando el set en los looks elegantes de su personaje en la ficción, Hannah Hall.

Así lo volvió a hacer en días recientes, al grabar nuevas escenas para el proyecto de Hello Sunshine, la productora Reese Witherspoon, enfundada en un estilismo casual, sencillo y chic.

Jennifer Garner muestra un look casual chic desde el set de su nueva serie

De acuerdo a Daily Mail, la intérprete fue captada la semana pasada derrochando garbo en las locaciones de la serie que encabeza con Angourie Rice y Nikolaj Coster-Waldau.

Mientras filmaba nuevas secuencias en el set al aire libre, la actriz de 50 años acaparó todas las miradas ataviada en un atuendo informal y cómodo compuesto por básicos del armario.

El look de Garner para la grabación estaba compuesto por un acogedor suéter gris oversize de cuello alto, un par de pantalones de mezclilla azules clásicos y unos zapatos negros bajos.

Asimismo, el ensamble de la madre de tres hijos se completó con su melena castaña suelta peinada en ondas voluminosas y un maquillaje ligero que realzó su belleza natural.

De esta manera, con esta propuesta de moda de su nuevo personaje, Jennifer Garner se convirtió en toda una inspiración de estilo casual, clásico y atemporal para mujeres de todas las edades.

Por otro lado, The last thing he told me todavía no tiene fecha tentativa de estreno, pero se sabe que la producción está basada en la exitosa novela homónima de Laura Dave.

La historia sigue a Hall, una mujer que entabla un vínculo imprevisto con su hijastra adolescente Bailey después de que su esposo y padre de la joven, Owen, desaparece sin dejar rastro.