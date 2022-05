Elle Fanning luce como una princesa moderna con vaporoso vestido rosa palo con cristales

Es reconocida en el mundo por el talento que ha demostrado en películas como Super 8, Maleficent y All the bright places, pero Elle Fanning no solo es una gran actriz, también un icono de estilo.

De esto último, la estrella dio cuenta el miércoles 18 de mayo al asistir a la premier de Top Gun: Maverick en el 75º Festival de Cine de Cannes derrochando glamur en un look despampanante.

Elle Fanning deslumbra con un glamuroso vestido rosa en Cannes

La joven intérprete acaparó las miradas al desfilar por la alfombra roja del evento luciendo como toda una princesa moderna en un elegante vestido hecho a medida para ella por Armani Privé.

El diseño etéreo con el que se enfundó Elle para la proyección está elaborado en tul rosa empolvado plisado y se ajustaba a su espigada figura de 1,75 metros en un sutil corte cola de pescado.

Asimismo, el elegante y favorecedor modelo sin tirantes estaba recubierto de cristales blancos dispuestos a lo largo de la zona del corpiño y ajustado en su cintura para realzar su esbelta silueta.

Bajo la guía estilística de Samantha McMillen, Fanning combinó el vaporoso vestido de cuento de hadas, que le sentaba de fantasía, con resplandecientes piezas de joyería de lujo de Chopard.

Por último, completó su propuesta con un beauty look al mejor glamur del antiguo Hollywood con su melena rubia peinada en ondas y un maquillaje minimalista que realzó su belleza.

Durante su paso por la red carpet en Costa Azul, la famosa de 24 años demostró sus dotes de modelo destilando elegancia con cada posado para las cámaras presentes en la exhibición.

Más tarde, la hermana de Dakota Fanning tomó su Instagram para compartir con sus casi 6 millones de seguidores lo soñada que se sentía ataviada en el elegante vestido que lució para el evento.

“Giorgio Armani hizo realidad mis sueños con este vestido personalizado. ¡¿Puedo usarlo todos los días de mi vida?!”, expresó junto a varias fotos en las que luce el vestido antes de salir al festival.

“No puedo agradecerles lo suficiente por su continua amabilidad y arte. Tu trabajo es poco menos que impresionante”, manifestó para finalizar la publicación en agradecimiento.