Ejecutiva de Warner sorprende al mencionar quien será el reemplazo de Amber Heard en Aquaman 2

Luego de recolectar más de 4 millones de firmas por la salida de Amber Heard de Aquaman 2 y el polémico divorcio que enfrenta con Johnny Depp, Warner Bros parece haber tomado una decisión sobre la nueva actriz que le dará vida a Mera.

Fue Juliette Lauren Fischer, productora ejecutiva de Warner Bros, quien anunció a través de sus redes sociales que la compañía contrató al remplazo de Heard y los internautas han quedado sorprendidos.

Aunque la actriz más sonada en redes sociales para interpretar a Mera era Emilia Clarke, los planes de Warner han sido otros.

¿Quién interpretará a Mera en Aquaman 2?

Ha sido Paris Hilton quien habría firmado contrato para aparecer en la cinta junto a Jason Momoa.

Esto terminaría de confirmar la salida inminente de Amber Heard de la segunda entrega y las próximas producciones.

Al parecer el remplazo de Amber Heard como Mera no será Emilia Clack por una publicación reciente de Juliette Lauren Fischer ejecutiva de Warner Bros confirmando a Paris Hilton. pic.twitter.com/m4pHmYcnNJ — PEDRO VÁSQUEZ (@PEDRO_VASQUEZ27) May 19, 2022

Amber reveló hace unos días en el juicio que “no podía renegociar” su contrato con Warner Bros para seguir formando parte del Universo DC debido a la campaña de desprestigio que había sufrido por culpa de Depp.

Mientras tanto los internautas están a la espera de la confirmación de Warner y Hilton, pues podría tratarse también de una broma por parte de la ejecutiva.

De momentos algunos han aplaudido la salida de Heard pero se han mostrado en descontento con que sea Paris la elegida.

Ah sí, Paris Hilton una gran actriz 😅😂 https://t.co/3zYvZ23Y5Y — Sara 💛 (@SMmad90) May 19, 2022

“Como Paris Hilton? Y Emilia Clarke?? 🥲 Después de GOT necesitamos a Jason Momoa y a esta mujer juntos de nuevo”, “Lo de Paris Hilton es una broma de mal gusto”, “Todos amamos a París Hilton, su capacidad como empresaria y lo icónica que es, pero no, ella buena actriz no es”, “Yo puedo aceptar que saquen a Amber Heard como Mera pero no puedo aceptar que pongas a Paris Hilton o sea WTF?”, “bueno es que paris hilton actua tan mal como ella, es para que no se note la diferencia!”, comentan.