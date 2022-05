Carmen Villalobos muestra un look deportivo chic con leggings naranja pastel y tenis blancos

En el mundo entero la reconocen por su impecable trabajo en exitosas telenovelas como Sin senos no hay paraíso y Café con aroma de mujer, pero Carmen Villalobos no solo es una talentosa actriz, sino también un referente de estilo.

Tanto en su faceta de celebridad como en su vida diaria, la estrella colombiana siempre acierta en apuestas de moda femeninas, rebosantes de colores y sensualidad con las que refleja su personalidad audaz, alegre y su esencia latina.

Así lo hizo este 19 de mayo al arribar al rodaje del nuevo melodrama que protagoniza, el remake homónimo de Hasta que la plata nos separe, derrochando belleza en un look sporty chic ideal para ejercitarse con estilo esta primavera.

Carmen Villalobos luce hermosa en un outfit deportivo con leggings mandarina pastel

A través de las historias de su perfil en Instagram, la histrionisa de 38 años compartió una serie de videos en donde presumió el estilismo deportivo que estrenó este jueves para asistir a las grabaciones en Bogotá de la telenovela de Telemundo y RCN.

En las imágenes, Carmen luce hermosa en un conjunto de Diva Colombia compuesto por un crop top menta sin mangas y con corte cruzado en la parte delantera y unos leggings mandarina pastel de tiro alto y pretina lisa con costuras azules.

Carmen Villalobos derrochó belleza en un conjunto deportivo | Instagram: @cvillaloboss

Villalobos completó el sencillo y fabuloso que atuendo, que realzaba su figura fit y dejó una franja de su abdomen a la vista, con un par de básicos tenis blancos con los que se aseguró de estar cómoda, pero sin renunciar al estilo.

En cuanto a los complementos, la intérprete se apegó a la tendencia menos es más al prescindir de los accesorios en esta oportunidad. Finalmente, su atavío se completó con el elegante y sobrio beauty look de su nuevo rol: Alejandra Maldonado.

“Miren, muy estrenosita con este conjunto de esta marca que me encanta… Así empezamos este día”, expresó en las grabaciones tomadas frente al espejo de su acogedor camper.

Durante la grabación, la estrella aprovechó para agradecer a los televidentes que están siguiendo la transmisión del melodrama que encabeza con Sebastián Martínez, estrenado el pasado 10 de mayo tanto en Colombia como en Estados Unidos.

“Estuve leyendo todos los comentarios del capítulo de anoche de Hasta que la plata nos separe y no saben lo que me he reído (…). Estoy muy feliz. Gracias. Qué bueno que se estén divirtiendo, que se estén riendo. Yo me la estoy disfrutando mucho”, expresó.

Asimismo, aparte de desparramar su belleza y gran estilo con su ensamble deportivo en colores pastel, Carmen Villalobos exhibió sus dotes para bailar en un clip en donde aparece moviéndose al ritmo de la canción Ojos así de Shakira.

Sobre este video, la famosa además agregó una frase para alentar a sus más de 19 millones de seguidores en la red social. “¡Buen día, mi gente bella! Recuerden: la actitud lo es todo… así por dentro estemos rotos”, escribió junto a un emoji de corazón roto para despedirse.