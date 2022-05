Britney Spears en México besó a una niña en la boca y despertó comentarios negativos

Britney Spears, se fue de vacaciones a México luego de anunciar hace unos días que perdió a su bebé.

La cantante presumió su visita al país y sus días de playa a pesar de que había asegurado que atravesaba un mal momento por la pérdida de su embarazo y pedía privacidad.

“Es con nuestra más profunda tristeza que tenemos que anunciar que hemos perdido nuestro bebé. Este es un momento devastador (...). Continuaremos tratando de ampliar nuestra hermosa familia. Estamos agradecidos por el apoyo. Solicitamos privacidad durante este difícil momento”, escribió.

Sin embargo, no fue esto lo que más causó polémica en sus redes sociales pues más tarde colgó un vídeo donde aparece muy cariñosa junto a una niña que conoció en su paseo.

Britney Spears indigna a sus seguidores por besar a una niña

La estrella del pop relató que sintió un gran aprecio por la niña que le extendió los brazos para que la cargara.

“Este es un mal video que armé de México … estuvo buenísimo. Te juro que con esta bebé estuvo increíble!!! ¡La mayoría de los bebés tan pequeños son extremadamente cautelosos y si alguien nuevo los sostiene, se alejan de tu cara! Fue tan raro... ¡me miró desde lejos y tuve que acercarme! Me quedé allí y luego ella extendió los brazos. ¡La sostuve por un rato y luego fue directo a mi cara! Ella no tenía miedo!!! Me quitó las gafas y me miró a los ojos… la besé y me enamoré al instante!!!”, contó.

La madre de la niña se encontraba presente y según contó Spears más tarde se marcharía.

“Yo estaba como “¡¡¡mierda !!!, su mamá está justo aquí… va a ser jodidamente raro si sigo cargando a esta bebé. Así que se la devolví a su mamá… entonces ella lo hizo… ¡¡¡extendió los brazos de nuevo!!! Esta bebé que nunca me había visto un día en su vida me quería... su mamá luego se fue... fue un momento que nunca olvidaré!!!”, dijo.

La indignación surgió entre sus seguidores debido al beso que la cantante le dio en la boca a la niña, algunos calificaron como extraña y desubicada su reacción.

“Es raro besar al bebé de un extraño justo en la boca, estoy de acuerdo con eso”, “¿Soy el único que se asustaría si un extraño besara a mi bebé sin importar quiénes sean?”, “No besas a los niños de otras personas”, “¿Así que acabas de besar al bebé de un extraño al azar en la boca?”, “La mamá se fue... Besaste a su hijo. Extraño”, comentaron.