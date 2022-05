Maquilladora de Belinda revela como es realmente la madre de la cantante

La ruptura entre Christian Nodal y Belinda sigue dando de qué hablar luego de que el intérprete exhibiera una conversación con su ex pareja donde queda claro que la ayudaba económicamente a ella y a su familia.

Nodal hizo pública su conversación con Belinda luego de que la madre de la cantante aplaudiera un comentario en redes sociales donde lo llamaban “naco”. Además, la acusó de utilizar a su hija para obtener ingresos económicos.

La polémica ha generado distintas opiniones en torno a la familia de Belinda y el manejo que tiene su madre en su carrera, pues aseguran que es ella quien se encarga de todos sus compromisos laborales desde que era una niña.

Ahora una maquilladora de la artista ha contado como fue su experiencia tras trabajar con madre e hija, y destacó como cambió su perspectiva en torno a la intérprete de ‘Bella traición’.

Maquilladora revela cómo es realmente la madre de Belinda

Recientemente una maquilladora contó cómo fue trabajar con “Mamá Beli” (como la llaman) y su madre durante una de sus presentaciones donde debían preparar a las modelos de una de sus colecciones

Según la profesional que aparece en TikTok como GaboPhotoBox es la mamá de la artista quien maneja todos los aspectos de su vida, incluyendo el laboral.

“Siempre había tenido una percepción de ella (Belinda) de que era segura, como lo que ella proyecta, pero resulta que no es así”, inició su relato.

La mujer reveló que “Mamá Beli” hizo cambiar el maquillaje de todas las modelos e incluso, hasta le dijo a la artista qué decir y qué hacer.

“Nosotros ya teníamos adelantadas a varias modelos y pues entra mamá Beli y se sintió, así como el silencio. La señora española, con una súper personalidad, muy educada, muy guapa, pues sí llegó, y muy seria, revisó todo y fue de ese look no me gusta, eso no, eso no va con eso… Me imaginaba que Belinda haría eso, pero no, fue su mamá”, agregó.