Lecciones de amor propio que hemos aprendido de Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio es una de las famosas más inspiradoras porque desde que saltó a la fama con Roma, la exitosa producción de Netflix que la llevó a ser nominada a los Oscar, ha tenido que lidiar con muchas críticas y recordar su valor.

La oaxaqueña no se ha dejado llevar por el que dirán y al contrario, ha sido ella misma su principal defensora para probar su talento, y el de otras que comparten raíces con etnias mexicanas, que están buscando hacerse un lugar en el mundo en medio de estereotipos y prejuicios.

Ante esto, la joven de 27 años ha demostrado que sus mejores armas son la preparación y la inteligencia, rompiendo cada vez más barreras participando en proyectos cinematográficos, convirtiéndose en embajadoras de marcas y promoviendo la autoaceptación como bandera.

A principios de mayo, la intérprete de Cleo en la cinta de Alfonso Cuarón hizo algo inédito para ella: mostró su figura en bikini posando desde la playa, venciendo sus propias inseguridades.

“Cada vez que tengo este tipo de fotos me da pena compartirlas, por comentarios que surgen... pero siempre hablo de amor propio y la verdad es que me amo tal como soy. Además, soy la versión más joven, del resto de mi vida”, escribió la actriz.

En más de una ocasión se ha señalado a la mexicana por haber llegado a la fama sin experiencia en el medio, buscando desmeritar sus logros. Otra veces, se ha buscado hasta el mínimo error para señalarla por eso, como la vez que habló inglés en el cortometraje Daughter of witches.

Con mucha seguridad en sí misma, salió a defenderse de los críticos diciendo “se hace el esfuerzo, pero cuesta mucho. Como dicen, pues, lleva su tiempo. Es un proceso. Y ya, hablar en inglés perfecto... no lo creo. Ahorita, la verdad es que no”, aseveró en medio de la polémica, recordando que trabaja a diario para ser mejor pero no le interesa satisfacer las expectativas de todo el mundo.

Asimismo, Yalitza Aparicio siempre se ha mostrado orgullosa de donde viene, Tlaxiaco, Oaxaca. Aunque muchos han hecho énfasis en sus raíces con intenciones de hacerla menos, ella lo ha tomado como inspiración.

“Me encantaría que la sociedad se dé cuenta que todos somos seres humanos, que tenemos derechos que deben ser respetados, más allá de una idea que se ha forjado, de que las oportunidades se limitan por el color de piel u origen. Siempre he creído que si una sociedad progresa, es porque nos apoyamos entre todos”,

De hecho, eso le ha permitido ser Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO con la misión de apoyar a los pueblos indígenas, para ayudar a los menos favorecidos.

“Me ha costado tiempo procesarlo, asimilarlo, ha sido un trabajo muy grande por comprender si realmente me lo merecía, a veces con tantas voces a tu alrededor diciéndote que fue por suerte, llega un punto en que pierdes la confianza en ti, pero fue ahí que reaccioné y dije si no me lo creo, nadie lo hará”,

— expresó la famosa.