Niurka Marcos le pidió perdón a Toni Costa por criticar a Adamari López

Apenas lleva una semana el reality show la Casa de Los Famosos y los momentos de tensión son cada vez más fuerte. Esta semana la controversia se ha generado entre la vedette cubana, Niurka Marcos, y el bailarín español, Toni Costa, nada más y nada menos que por la presentadora puertorriqueña, Adamaris López.

Durante toda su carrera artística, Niurka ha sido una mujer polémica por su sinceridad al decir lo que siente y padece, pero en el encierro de la Casa de los Famosos la tiene más desatada que nunca.

Esta vez le tocó a Toni Costa enfrentar los comentarios de la vedette cubana en contra de la madre de su primogénita a quien llamó “gorda y fea” y el instructor de Zumba no la defendió, lo que trajo fuertes criticas.

“Hubo una época que se puso fea, embarnecida, ajada, gorda y ojerosa. Yo me acuerdo cuando la veía en los programas, yo no sé qué pero se engordó horrible (…) Ahora está preciosa y está iluminada, o sea está coqueta…”, dijo la vedette.

Después, en una conversación con otros participantes del reality, Marcos arremetió nuevamente contra Adamaris por no defender a su pareja (Toni) cuando lo acusaron de gay.

“Difamaciones que el chavo era closetero es una ofensa que, a la niña cuando sea una adolescente y saquen una nota vieja de esas le hagan bullying por culpa de alguien que corrió ese rumor, y por culpa que la mamá no dijo él no lo es. Yo quiero mucho a Adamari, la acabo de ver y me enterneció muchísimo está preciosa, pero esos son errores del pasado, hay que defender a la familia”, dijo Niurka.

Dolido por los comentarios

Lo cierto es que después de esos comentarios, Toni Costa se acercó a Niurka Marco para dejar claro que lo que dijo sobre Adamari le había dolido: “Me dolió y yo te lo tenía que decir”.

Niurka, eternecida como pocas veces por las palabras de Toni Costa, se diculpó por haber cruzado la línea. “Te felicito y ¿qué crees? Mira con qué felicidad te digo me perdonas, ¿me perdonas?”, expresó.

“Está bien y me encanta que lo hayas hecho porque habla del corazonzote tan grande que tienes. Y no solamente habla del corazón, habla del gran papá que tiene tu hija y habla de cómo marcas la diferencia entre tú y Adamari. Cómo tú la defiendes y cómo ella no te defendió cuando tú lo necesitaste, pero ¿verdad que no te importa?”, expresó la vedette en un tono de sinceridad con Costa.

Las artistas halagó la actitud del bailarin español y le dijo: “Eso te hace mágico, maravilloso. Y a veces soy juguetona cuando digo ‘estaba gorda, parecía una paleta payaso’ y a lo mejor lo hago con la intención de que la gente se ría. Pero eso no es lo que me importa de tu conversación. Lo que me importa de tu conversación es que no andes mirando si te defiende o no, lo que me importa de tu conversación es que tú haces lo correcto”.

La petición de Toni por su hija

La disculpa fue sellada con un abrazo y una petición de Toni Costa a Niurka de no referirise más a Adamaris para salvaguardar la salud mental de su hija.

“Delante de mí no lo hagas porque Alaïa lo puede estar viendo y puede decir qué clase de papá tengo que no ha defendido a mi mamá. Pero yo sé que esto quedará aquí…”, expresó Costa compungido.

“Yo sabía perfectamente que podía venir a hablarte así porque tú eres una montaña rusa de emociones que también tienes esa paz y yo estaba buscando ese momento. No lo hice antes, no lo hice delante de nadie, lo hice aquí contigo porque sabía que podía hacerlo y que iba a ser un éxito esta conversación y que incluso íbamos a conectarnos más”, agregó.