La novia tóxica: Natalia París contó las locuras que hizo en una antigua relación

¡Que se cuide su nuevo novio! A pesar de lo hermosa y segura de sí misma que luce, Natalia París confesó su lado más oscuro. Es probable que ya lo haya superado, pues fue a terapia y todo, pero la DJ dejó claro que en las relaciones amorosas ella es una novia tóxica.

En una entrevista concedida recientemente a Diva Rebeca, la modelo fitness dio detalles sobre su antigua relación con el “Gato” Baptista. Pese a que afirmó la linda etapa que vivieron durante 7 años, con una sexualidad fantástica, una infidelidad lo destruyó todo.

Natalia París contó las locuras que hizo como novia tóxica

Luego de conversar sobre algunas polémicas y asegurar que ella sería “una mamá de mente abierta”, respecto a la sexualidad que elijan sus hijos, se tocó el tema de su relación anterior con el “Gato” Baptista. Según realta la DJ, él le fue infiel con la actriz Stephanie Cayo, lo que originó unas fuertes reacciones.

“¿Sabes qué hice? Cogí su ropa y se la tiré toda por el balcón y le rompí las 4 llantas de su carro”, confesó Natalia París durante la conversación.

Sin embargo, la modelo no encontró a su ex novio en plena faena y tampoco le ubicó mensajes extraños en su teléfono, sino que desde los medios trascendió la información a modo de chisme y ella decidió creerlos.

“Empezaron en las revistas a decir cosas y él me lo negaba. Me tocó hacer terapia y todo. Me dio una tusa dura, pero al ‘Gato’ ese idilio le duró lo que duró la novela”, contó.

Mira la entrevista completa a Natalia París:

Natalia Paris defiende a su novio 15 años menor que yo

Natalia París es oficialmente una coleccionista de polémicas: beber cloro contra el COVID, tratamientos riesgosos y ahora una relación en la que, aunque tiene derecho, es seguro que iba a ser criticada. Lo cierto es que la modelo y DJ está defeniendo su nuevo amor: un chico 15 años menor que ella.

El afortunado es Rafael Durarte, que además de decir ser pareja de la modelo paisa, es el CEO de la compañía EventsMaster Entertainment, agencia que representa a Natalia.

No cabe duda de que es un papacito y Natalia París demostró que lo defendería a capa y espada, con uñas y dientes. Recientemente en una historia de Instagram le consultaron cómo le iba en su nueva relación pese a la diferencia de edad. A esto, la DJ contestó de una forma muy creativa.

“El mejor secreto para mantener la relación y el eterno para la juventud, es el colágeno, diario y bien puro”, escribió para la historia. También se atrevió a publicar el año de nacimiento de Shakira y Piqué, reflejando que si a la artista le dio resultado, a ella también.

Con esta imagen de Shakira y Piqué, en algún momento de sus vidas, defendió la relación con su novio. Foto: Instagram @nataliaparisartist

Cabe destacar que no es la primera vez que se refiere a su pareja, Rafael Durarte. En una ocasión expresó: “Tengo 15 años más que mi novio, eso dice la cédula, pero la verdad, mi concepto del tiempo y la edad es diferente al de muchos”.