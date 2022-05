Esta es la razón por las que las hermanas de Kourtney Kardashian no asistieron a su boda

Kourtney Kardashian y Travis Barker se dieron el sí legalmente con una íntima ceremonia en la Corte de Santa Bárbara, California, el pasado domingo 15 de mayo.

Para el encuentro solo asistieron dos familiares cercanos a la pareja, lo que ha llamado la atención de los seguidores de las hermanas más famosas de la industria del espectáculo.

Los hijos de ambos famosos, Kris Jenner y las hermanas de Kourtney fueron los grandes ausentes de la velada que contó con más guardaespaldas que invitados.

Los únicos invitados fueron fueron la abuela de Kourtney, Mary Jo Campbell, y el padre del músico, Randy Barker, según dio a conocer People.

¿Por qué no asistió la familia de Kourtney Kardashian a su boda?

Scott Disick, ex pareja de Kourtney, mostró a través de sus redes sociales que estuvo con sus hijos disfrutando de la piscina mientras ella se casaba.

Al parecer la familia de los famosos ya contaban con una agenda apretada por lo que no asistieron. Sin embargo, hay rumores de que la pareja realizará una ceremonia por todo lo alto en Italia donde seguramente si estará presente toda la familia y quede documentado en el reality show The Kardashians.

La misma será más simbólica que legal y para poder realizarla necesitaban estar legalmente casados en Estados Unidos.

Se estima que Kris Jenner no asistió pues no hay registro fotográfico junto a ella y no subió ‘stories’ del evento.

Por su parte, Kim Kardashian estuvo en un partido de fútbol de su hijo Saint, Khloé Kardashian tampoco estuvo presente, mientras que Kendall Jenner, acudió a un partido de baloncesto de su novio y Kylie Jenner desfiló con su chico y Stormi en los Billboard Music Awards, en Las Vegas.

Mientras tanto los fans de las hermanas más mediáticas quedan atentos de la posible boda de la pareja que desborda su pasión en cada una de sus apariciones.