Abogada de Johnny Depp desenmascara a Amber Heard y le saca polémica confesión

Amber Heard subió nuevamente al estrado el pasado lunes para continuar con su testimonio sobre lo sucedido durante su matrimonio con Johnny Depp y terminó haciendo una polémica confesión.

La actriz quedó expuesta a las preguntas de la abogada del famoso artista de Hollywood, Camille Vazquez, quien logró ponerla contra la espada y la pared.

Depp busca limpiar su nombre luego de que su ex esposa lo acusara de violencia física y psicológica, y ha dejado expuestas distintas evidencias que prueban que ella habría mentido en sus declaraciones.

Amber Heard confiesa que no donó el dinero de su divorcio como lo prometió

Ahora, la representante del protagonista de ‘Piratas del Caribe’ interrogó a Amber sobre los 7 millones de dólares que recibió por parte del actor como acuerdo de divorcio, pero que hasta el momento no habría cumplido con su palabra de donar el dinero.

“Sentada aquí hoy, señora Heard, usted todavía no ha donado el acuerdo de divorcio de US$ 7 millones a la caridad, ¿cierto?”, preguntó.

La famosa respondió con un “Incorrecto. He prometido la totalidad, US$ 7 millones a la caridad y tengo la intención de cumplir....”.

Ante la evasión de la pregunta, la letrada continuó con insistencia.

“Sra. Heard, esa no era mi pregunta. Por favor, intente responder a mi pregunta. A día de hoy, ¿no ha pagado US$ 3,5 millones de su propio dinero a la ACLU?”.

Heard terminó confirmando frente al juez que no ha cumplido con las donaciones a la caridad.

“No lo he hecho “¿Y a día de hoy no ha pagado US$ 3,5 millones de su propio dinero al Hospital Infantil de Los Ángeles?”. “Todavía no lo he hecho; Johnny me demandó”, dijo.

Abogada de Johnny Depp contraataca

Como parte del interrogatorio, Camille preguntó a la intérprete de Mera en Aquaman sobre sus acusaciones de abuso, mientras comparaba algunas de sus fotos públicas después de diferentes supuestos incidentes de abuso físico, mencionando que no tenía lesiones visibles.

Sin importar a quién le crean, DIOS LA ABOGADA DE JOHNNY DEPP! https://t.co/kOcT0fRJ4c — ✨Mulan Camilo ✨ (@comino_gomez) May 16, 2022

“El señor Depp es su víctima, ¿no es así?” preguntó Vásquez a Heard.

“No, señora”, respondió Heard.

Heard mencionó en su testimonio que mientras estaban en Rusia en junio de 2013, Depp supuestamente la golpeó en la cara tan fuerte que pensó que se había roto la nariz y que había sangre “por todas partes”.

Sin embargo, Vásquez sacó fotos tomadas durante el viaje y después del supuesto incidente y cuestionó a la actriz al respecto.

“No tiene ninguna herida visible en la cara, ¿verdad?”, preguntó Vásquez.

“Ninguna que se pueda ver”, respondió Heard.

“¿A pesar de que el señor Depp la golpeó en la cara con tanta fuerza que le sangró la nariz?”, dijo Vásquez.

“Lo hizo”, respondió Heard.

De esta manera, los representantes del actor han buscado desenmascarar a la actriz.

Los argumentos finales del juicio podrían comenzar el 27 de mayo, seguidos de las deliberaciones del jurado.