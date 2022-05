Selena Gomez conquista en un look casual chic con gabardina y botines cuero negro

Además de ser una gran cantante, talentosa actriz, exitosa productora y empresaria, Selena Gomez es también una fuente inagotable de estilo a la hora de vestir para cualquier ocasión.

Ya sea sobre el escenario, la alfombra roja o un paseo casual con amigos, la estrella siempre cautiva enfundada en estilismos femeninos, elegantes y modernos con los que impone moda.

Así lo hizo el pasado 10 de mayo al salir a una cena con el elenco de Saturday Night Live (SNL), programa del fungió como anfitriona por primera vez esta semana, en un look casual chic.

Selena Gomez es una inspiración de estilo en gabardina de cuero negro

De acuerdo a Daily Mail, la actriz fue captada derrochando estilo mientras caminaba rumbo al restaurante Lattanzi, en la ciudad de Nueva York, para encontrarse con el reparto de SNL.

En su llegada a su cita para cenar, la intérprete Lose you to love me acaparó las miradas en un estiloso atuendo casi total black protagonizado por una gabardina de cuero negro de Aritzia.

Debajo de la pieza de abrigo desabotonada, Gomez llevó un elegante suéter oversize blanco con estampado de rayas negras, cuello redondo y mangas largas de Nordstrom.

Asimismo, la estrella de 29 años de edad se puso un distinguido pantalón negro de perneras anchas y cintura alta, firmado por Aritzia, para mantenerse cómoda y chic durante la salida.

Selena completó el ensamble casual pero selecto con un par de botines de estilo militar confeccionados en cuero negro, sin cordones y suela gruesa de The Row, que son tendencia.

En cuanto a los complementos, la fundadora de Rare beauty apostó por aretes de oro de Jenny Bird y un bolso bandolero de piel negra de Louis Vuitton para llevar sus pertenencias.

La protagonista de Only muders in the building remató su propuesta atando con un moño sleek y un maquillaje suave que quedó cubierto por un cubrebocas a juego con su atavío.

De esta forma, con esta fabulosa y atemporal apuesta de moda, Selena Gomez no solo lució hermosa, además se reafirmó como musa del estilo para mujeres elegantes y modernas.