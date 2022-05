Meghan Markle tiene las maneras más chic de lucir shorts esta primavera a los 40 años

La palabra shorts pareciera no ir en la misma frase al lado de Meghan Markle, pues es una prenda que suele escapar de los protocolos de vestimenta de la realeza, pero ahora que está haciendo su vida fuera de la monarquía, ha decidido rescatar.

Así se le vio hace días en un partido de polo acompañando a su esposo, el príncipe Harry, luciendo minishorts blancos combinados con una camisa y zapatos del mismo tono, armando un atuendo monocromático muy elegante y chic.

Porque sí, llevar pantalones cortos no es sinónimo de ser vulgar o perder la sofisticación, algo que la ex actriz de Suits dejó muy claro con sus elecciones, puesto que no es la primera vez que es captada portando un outfit similar.

Las claves de Meghan Markle para lucir shorts

Pese a que lo más común es verla en pantalones largos durante eventos oficiales, cuando la duquesa de Sussex quiere relajarse, andar cómoda y fresca, ha optado por shorts y bermudas.

Según Glamour, la estadounidense de 40 años los lleva siguiendo tres importantes principios: que estos no sean demasiado cortos, sino que muestren una cantidad balanceada de piel y con un largo discreto.

Además, que sean de colores elegantes, como el blanco o el negro, y por último, que la pernera sea ancha. Esto es, que no se ajusten a la pierna sino que luzcan con holgura, lo que le aportará ligereza y un aspecto más formal sin importar al evento al que vayas.

En el caso de Meghan Markle, sabe equilibrar muy bien sus proporciones corporales, así que de manera inteligente los combina con prendas oversize y que sean de manga larga, haciendo que sus piernas sean las protagonistas cuando sale a la calle.

En definitiva, no hay que dejarse llevar por los prejuicios en torno a la moda femenina y divertirse con las tendencias ahora que llega la primavera-verano.