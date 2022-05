Te decimos cuándo se estrena la segunda temporada de ‘Bienvenidos a Edén’

Si creías que ya todo estaba dicho en ‘Bienvenidos a Edén’ te comentamos que no, aún queda mucho por descubrir en esta serie que ha sido todo un fenómeno en Netflix, pues no ha parado de generar emociones.

Y es que esta producción de corte juvenil se ha sabido ganar a la audiencia al mostrar uno de los escenarios más fiesteros, divertidos y fuera de serie en el que un grupo de jóvenes “influencers” son invitados a la celebración exclusiva de una bebida en el que por situaciones del destino viven luego momentos insospechados y que los llevaran a investigar el origen de las escenas más engorrosas y que se manejan con total suspenso e intrigas.

Aquí nada es como parece y por eso es que esta producción ha causado tanto impacto, ya que desde un inicio se muestra como una propuesta ligera, basada en la diversión, así como los momento más álgidos de las rumbas, sin saber que luego todo se transforma y se viven las más trágicas experiencias. Ahí está parte de su éxito y por eso ya muchos esperan una segunda entrega.

Lo que se sabe de la segunda temporada de ‘Bienvenidos a Edén’

Como ya todos pudieron apreciar en la primera temporada de ‘Bienvenidos a Edén’ se tejieron las más crueles intenciones de desprestigiar a un grupo de chicos que son muy exitosos en redes sociales. Cada uno de ellos fue protagonistas de subtramas que dejaron a más de uno atónito ante los desenlaces que dejaron aún más dudas y sembraron la idea de que todo estaba perdido.

Las intrigas no cesaron, así como una serie de interrogantes que no permitieron hacer cierre a esta historia. De ahí que la gran mayoría de los fieles seguidores de esta trama aseguran que no solo tendrá una segunda parte, sino que esta será decisiva para descubrir el origen de todos los conflictos que se presentaron en esta primera entrega. Incluso, los realizadores deben estar plenamente seguros de que a esta historia le falta “un pedazo”, solo que hay que esperar que sea Netflix quien de forma oficial revele este tan esperado anuncio.

Así que lo más probable es que tengamos la nueva temporada de ‘Bienvenidos a Edén’ en el 2023, año en el que ya estaría lista la nueva trama en la que este elenco sorprenderá nuevamente con las acciones que ha de tomar para dar respuesta a tanta inquietudes. Con ello, una vez más se generará ese “boom” que ya se manifestó en esta oportunidad en la que incluso esta producción se posicionó en los primeros lugares de vistas en varios países.

Recordemos que la plataforma streaming suele esperar un margen de tiempo para analizar el comportamiento de sus estrenos y así establecer un criterio de si necesita extenderse una trama o por el contrario despedirla del catálogo de entretenimiento, pero como hasta ahora la serie ha sido tan gratamente aceptada, es probable que muy pronto se haga el anuncio oficial de lo que se viene para la segunda temporada que desde ya está siendo esperada por la audiencia.