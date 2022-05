Famosas que nos recuerdan que debemos dejar de presionarnos con un cuerpo perfecto tras un parto

La sociedad le pone a las mujeres mucha presión sobre sus hombros para lucir siempre perfectas, incluso cuando hay un parto de por medio, algo que han sufrido muchas famosas a las que se les señala de los “kilos que ganó en el embarazo” o “cuándo volverá a su figura”.

Esto termina siendo totalmente irreal e injusto para todas, porque es natural que el cuerpo sufra importantes cambios físicos y hormonales al traer vida al mundo.

Por eso, debemos evolucionar a una sociedad más empática en la que entendamos que esto es absolutamente normal y que la narrativa sea menos sofocante para las mujeres, olvidándonos de patrones estéticos que fueron impuestos por años y que evitemos opinar de cuerpos ajenos.

Famosas que nos enseñan a amar nuestra figura en el posparto

Fernanda Castillo

La actriz mexicana ha estado a lo largo de este último año haciéndole ‘cariños’ a su cuerpo tras convertirse en mamá de Liam. Alimentación sana, ejercicios y tratamientos estéticos para el abdomen son parte de sus elecciones.

Sin embargo, esto lo ha hecho a su propio ritmo y no porque terceros se lo impongan, sino por el amor propio para volver a sentirse cómoda en su propia piel, sin tener que sacrificar su salud en el proceso.

“Estoy muy orgullosa porque siento que me he recuperado como mujer al trabajar en la mejor versión de mí. No porque mi cuerpo antes estuviera mal, ni menos hermoso, sino porque he buscado el cuerpo que me hace sentir en armonía, el que yo decido tener y no el que nadie me impone”, dijo.

Katy Perry

La intérprete en más de una ocasión mostró su cuerpo real en el posparto: cansada, con sobrepeso, con ojeras, sin arreglar.

No le interesó nunca vender una imagen irreal de lo que estaba viviendo y con el paso del tiempo ha vuelto a estar a tope no solo en lo físico, sino en lo laboral. Con su poderoso ejemplo, les recordó a muchas que somos humanas y no perfectas.

Ashley Graham

En dos años, la modelo de tallas grandes le ha dado la bienvenida a tres hijos, dos de ellos en un embarazo de mellizos que culminó en enero de este año.

En ningún momento la influencer se ha cohibido de mostrar su figura al natural, exhibiendo sin complejos o pena las estrías, la celulitis o los senos caídos normales en cualquier mamá. Sin duda, toda una inspiración que nos llama a ser valientes.