Esta es la razón por la cual Gabriel Soto e Irina Baeva posponen su boda otra vez

Es la segunda vez que el actor mexicano Gabriel Soto y la actriz rusa, Irina Baeva, posponen su boda. La primera sucedió por la pandemia de Covid-19 que impedía a la familia de la novia viajar a México por las restricciones.

En esta oportunidad la guerra de Ucrania y Rusia no permite viajar nuevamente a la familia de Baeva que vive en Moscú a México. Los novios están claros que no se casaran si no está la familia completa.

En una entrevista al programa Despierta América, Soto aseguró estar feliz y enamorado de su novia, que cancelar el matrimonio no se debe a ningún conflicto y mucho menos que la pareja haya dejado de quererse.

“En la vida real estoy feliz, estoy enamoradísimo, estoy contentísimo, estamos ilusionadísimos con la boda y seguimos en los preparativos y lo único que nos ha detenido un poco es desgraciadamente todo el tema que está pasando en Rusia y Ucrania”, expresó.

Aclaró que su novia, la actriz rusa radicada en México, se niega a casarse sin tener a toda su familia presente, por lo que llegaron al acuerdo nuevamente de correr la fecha hasta que exista seguridad para que sus parientes puedan salir de Moscú.

“La familia de Irina está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido pues concretar el hecho de que vengan y obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia”, explicó.

Este año nos casamos

El protagonista de “Amor Dividido”, si aseguró que no pasa de este año que se case con su gran amor y hasta de tener hijos.

“De este año no pasa pues ya nos esperamos, vino la pandemia y luego ahora esto. Son cosas que están fuera de nuestras manos, pero bueno finalmente sí queremos esperar un poco a que se aligere un poquito el conflicto y puedan ellos ya viajar con tranquilidad”.

Soto tiene dos hijas con la también actriz Geraldine Bazan y quiere más con el gran amor de su vida, Irina. “Es un sueño que ella tiene y yo pues obviamente feliz de formar una familia en ese sentido”.