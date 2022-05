Así es como Salma Hayek lleva una parte de México a cualquier lugar del mundo

Salma Hayek es considerada una de las actrices mexicanas más exitosas y famosas del mundo entero, sin embargo nunca ha dejado atrás sus orígenes, por lo que siempre encuentra la manera de llevar a su país a dondequiera que vaya.

Así lo demostró recientemente en entrevista con Vogue México, donde apareció junto a su hija Valentina Paloma y mostró parte de la buena relación y conexión que ambas poseen.

Salma y Valentina mostraron lo que llevan en sus bolsas a diario, una dinámica que la revista Vogue suele hacer con sus entrevistadas y que madre e hija aprovecharon al máximo.

Ambas divirtieron mucho con cada una de las cosas que mostraron dentro de sus bolsas, pero si algo llamó la atención fue la naturalidad con la Salma dejó ver que no puede dejar algunas tradiciones muy características de su natal México.

La famosa actriz dejó claro que sigue llevando sus tradiciones en alto y no pierde la oportunidad para compartir parte de lo que la representa.

Salma Hayek y su amor por el chile en polvo

Salma Hayek Salma Hayek lleva una parte de México a cualquier lugar del mundo

Al compartir cada una de las cosas que tiene en su bolsa, Salma dejó claro que no puede ir a ninguna parte del mundo sin su chile en polvo, un condimento que sin duda es esencial para los mexicanos.

La actriz lleva su chile con el fin de darle ese toque de sabor a sus platillos favoritos y explicó que muchas veces no encuentra ese sabor en algunos lugares, por lo que siempre lo lleva consigo.

“No me van a creer lo que tengo aquí, chile en polvo. Porque viajo mucho y en muchos lugares no entienden que no se puede comer sin chile”, explicó a lo que la joven Valentina añadió: “Hasta al alcohol”, para hacer referencia al gusto de su madre.

A esto Salma dijo entre risas: “Sí, también al alcohol le pongo. Una margarita sin chile, los hago y se lo ponemos a la margarita. Siempre, siempre, siempre. Sirve para todo”, afirmó.

Además, Salma también mostró que siempre lleva consigo un palo santo, un tipo de planta que es muy valiosa en las culturas latinoamericanas y sus creencias espirituales con orígenes indígenas.

Salma señaló que lo usa cuando siente que hay una mala vibra en algún lugar que llaga y siente que es efectivo para alegar todo lo negativo.

“Si veo que hay malas vibras en un lugar, yo inmediatamente lo prendo y empiezo a echarlo por todos lados”, explicó la famosa.