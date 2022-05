¿Mal presagio? Kourtney Kardashian llora tras romper su anillo de compromiso

La diva contó en el quinto episodio de la serie The Kardashians el terrible momento. Foto: Instagram

Kourtney Kardashian vivió un terrible momento y quedó evidenciado en el quinto episodio de la serie The Kardashians.

La hermana mayor del clan Kardashian pisó accidentalmente el anillo de compromiso que le dio hace unos meses su novio Travis Barker lo que la hizo tener un episodio de histeria y nervios.

Kourtney le contaba a su madre, Kris Jenner lo que le había sucedido con el obsequio de Barker, luego de que le preguntara por qué no llevaba puesta la pieza.

¿Recuperará su anillo Kourtney Kardashian?

Fue en octubre cuando el baterista de Blink-182 le pidió la mano a Kourtney con un lujoso anillo Lorraine Schwartz.

“Probablemente sea una de las peores cosas que he hecho en toda mi vida, por cierto. Estoy sentada en el suelo doblando sudaderas y me quité el anillo y lo puse a mi lado en el suelo, pensando que estaría seguro junto a mí. Luego, tuve que ir a poner algo encima de mi armario y cuando me bajé, pisé el anillo”, señaló.

Tras quebrar la sortija valorada en al menos un millón de dólares contó que lloró por un largo rato pero fue el mismo Travis quien la ayudó a calmarse.

“No he parado de llorar como una histérica durante horas y luego llamé a Travis para decirle que había hecho algo terrible, él lo tomo de la mejor manera”, añadió.

Por suerte la socialité de 43 años podrá volver a lucir la pieza pues se encuentra en reparación. Asimismo, contó lo especial que es el símbolo de su amor con su futuro esposo.

“Esta es la cosa más hermosa que he visto en mi vida, y ¿cómo puedo hacer eso? Travis lo eligió y él mismo lo diseñó”, aseguró.

Travis y Kourtney presumen su amor en cada una de sus apariciones y aunque ya tuvieron una boda simbólica en Las Vegas se espera que los próximos meses lleguen finalmente al altar.