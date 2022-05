Jennifer Garner combina skinny jeans azules y tenis blancos en un look casual

A lo largo de su exitosa carrera artística, Jennifer Garner no solo ha demostrado ser dueña de un gran talento y una personalidad carismática, sino también de un estilo camaleónico.

En sus momentos alfombra roja, la actriz de 50 años suele apostar por estilismos de diseñador muy sobrios, femeninos y atemporales en los que derrocha toneladas elegancia con destreza.

Mientras, en su vida diaria, se decanta con la misma facilidad por combinaciones relajadas, básicas y sencillas, aunque no menos estilosas, que le brindan el confort que necesita en el día.

De esto último, la famosa dio cuenta el pasado martes 10 de mayo al llevar a la escuela a su hijo, Samuel, vistiendo un look casual compuesto por prendas que casi todos tenemos.

Jennifer Garner muestra su estilo informal con jeans ajustados

De acuerdo a Daily Mail, la intérprete fue captada mientras caminaba de la mano con el tercero de sus retoños con su exesposo Ben Affleck hacia la escuela del menor en Brentwood, California.

Durante su recorrido hacia la institución, la dedicada madre de tres acaparó la atención luciendo segura con un atuendo informal sencillo encabezado por un par de ajustados pantalones de mezclilla.

Los skinny jeans de Garner para la salida de rutina eran del clásico tono azul, pero tenían un aspecto desgastado con varios descosidos y estaba recortados justo a la altura de los tobillos.

La artista combinó el modelo con una elegante blusa de cuello alto con estampado de rayas blancas y negras. Asimismo, agregó encima una chaqueta tejida negra con cremallera.

La estrella de The Adam Project completó su ensamble casual con un par de impolutos tenis blancos, infaltables en el armario de cualquier mujer, para estar cómoda sin perjuicio del estilo.

En cuanto a los complementos, en esta oportunidad, Jennifer prescindió de joyas y lució únicamente un par de estilosas gafas oscuras para proteger sus ojos de los rayos solares.

Por último, la también empresaria remató dejando su larga melena castaña suelta de manera effortless y su lozano rostro libre de maquillaje para dejar brillar al máximo su belleza natural.

De acuerdo al medio citado, mientras iban rumbo hacia la escuela, la ganadora del Globo de Oro cargó al hombro la mochila verde oliva de su pequeño de 10 años de edad.

Tras dejar al hermano menor de Violet y Seraphina en sus clases, la embajadora de Save The Children caminó tranquilamente de vuelta a su auto con un cubrebocas negro en la mano.

Con esta aparición, Jennifer Garner no solo volvió a hacer gala de su estilo casual inspirador. Además, mostró lo importante que es para ella ser una mamá presente a pesar de su agenda.

Y es que, aunque arrancó el lunes 9 de mayo el rodaje de la nueva miniserie de AppleTV+, The last thing he told me, no dejó de acompañar a su hijo a la escuela como acostumbra.